"Przesłuchanie #BliżejNarwi", czyli nowy format Narew TV. Zobacz WIDEO

Klubowe media społecznościowe Narwi Ostrołęka zasilił nowy format, a mianowicie "Przesłuchanie #BliżejNarwi". Warto obejrzeć i poznać piłkarzy z zupełnie innej strony...

"Przesłuchanie #BliżejNarwi" to nowy program Narew TV, w którym poznajemy graczy lidera ligi okręgowej z zupełnie innej strony. Piłkarze odpowiadają przed kamerą na krótkie pytania. Posłuchajcie, co Narwianie mieli do powiedzenia - nie tylko o lokalnej piłce.

Z tego odcinka dowiecie się z całą pewnością, kto jest klubowym śmieszkiem...

... a z tego, który trener w Polsce - według Narwian - jest najlepszy. Wskazano dwie kandydatury:

