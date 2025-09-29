Puchar Polski. Narew II awansowała bez gry! Pozostali powalczą na boisku

Przed nami mecze ćwierćfinałowe okręgowego Pucharu Polski. Jedna – Narew II Ostrołęka – już zna smak awansu. Rezerwy ostrołęckiego zespołu zagrają w najlepszej czwórce rozgrywek.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ciechanowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w obsadzie sędziowskiej na najbliższe dni, mecz Narew II Ostrołęka – Żbik Nasielsk został odwołany. Drużyna z Nasielska oddała spotkanie walkowerem, co oznacza automatyczny awans rezerw Narwi do półfinału okręgowego Pucharu Polski. To doskonała wiadomość dla młodych zawodników z Ostrołęki, którzy bez walki znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn rozgrywek pucharowych.

Pary ćwierćfinałowe – kto zagra o awans?

Gryf Kownaty – Makowianka Maków Mazowiecki

Wkra Żuromin – MKS Przasnysz

PAF Płońsk – Narew Ostrołęka (środa, godz. 16:30)

Droga do finału coraz bliższa

Zwycięzcy ćwierćfinałowych potyczek zagrają w półfinałach, po których dowiemy się, które dwie drużyny powalczą o okręgowy Puchar Polski. Rezerwy Narwi już mają pewny awans – teraz pozostaje czekać, kto dołączy do nich w półfinałowej rywalizacji. Czy pierwsza drużyna Narwi również zdoła przejść dalej? Odpowiedź poznamy już w środę wieczorem.

