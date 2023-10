Skandal na meczu B Klasy ostrołęckiej: "Uderzył mnie, przewróciłem się. Nieciekawie się dzieje"

Mecz B Klasy ostrołęckiej pomiędzy Iskrą Krasne a Orzem Goworowo został przerwany po tym, jak jeden z graczy z Goworowa miał zaatakować sędziego. Arbiter udzielił wypowiedzi w TVP Sport, gdzie przedstawił swoją wersję wydarzeń. Z sędzią solidarność wyraził klub MZKS Narew Ostrołęka.

W 77. minucie meczu B Klasy Iskra Krasne-Orz Goworowo doszło do sytuacji, która ostatecznie zakończyła to spotkanie. Jeden z graczy z Goworowa miał uderzyć lub odepchnąć sędziego (sędzia twierdzi, że uderzyć; zawodnicy - że odepchnąć), a arbiter po tym incydencie zakończył mecz. Gracze Orza narzekali na jakość sędziowania, ale agresji to nie usprawiedliwia. Tym bardziej, że w momencie zdarzenia to... Orz prowadził 3:2.

Sędzia dla TVP Sport: Nieciekawie się dzieje

Sprawę meczu Iskry z Orzem podjął portal telewizji TVP Sport.

- Akcja toczyła się blisko sędziego asystenta. Zawodnik drużyny Orz przewrócił się, ale sędzia asystent nie sygnalizował przewinienia. Byłem zwrócony w kierunku akcji, ale też nic nie widziałem. Nagle, ni stąd, ni zowąd, dobiegł do mnie inny zawodnik zespołu Orz i uderzył mnie w głowę na wysokości ucha i w szyję. To nie było uderzenie pięścią, ale przewróciłem się. On tam jeszcze nachylił się nade mną, coś mówił, ale ja już z tego wszystkiego to nie pamiętam… Wstałem, podbiegli do mnie zawodnicy gospodarzy, dali nam ochronę, zakończyliśmy mecz i zeszliśmy z boiska - powiedział sędzia Witold Nowotczyński w rozmowie z tvpsport.pl.

Sędzia asystent numer 1 powiedział nam później, że ten zawodnik, zanim mnie uderzył, był na własnej połowie boiska. On stamtąd obserwował akcję… Widząc, że nie przerwaliśmy gry, jak jego kolega się przewrócił, przybiegł w moim kierunku około 20 metrów… Ale ja go wtedy nie widziałem, bo byłem zwrócony w kierunku gry

W ocenie sędziego Nowotczyńskiego, "nieciekawie się dzieje", a sędziowie nie są szanowani.

MZKS Narew solidaryzuje się z sędzią

Z sędzią Nowotczyńskim solidaryzuje się klub MZKS Narew Ostrołęka, który wydał oświadczenie w tej sprawie.

- Uważamy, że zachowanie jednego z zawodników jest skandaliczne, oburzające, niegodne zawodnika piłki nożnej, bez względu na poziom rozgrywek. Piłka nożna jest sportem pełnym emocji i sami nie zawsze zachowujemy się odpowiednio, jednak nie znaczy to, że powinniśmy przechodzić obojętnie obok takich zachowań. Nie jest naszym celem potępiać samego zawodnika, który na pewno zostanie przykładnie ukarany i będzie musiał się zmierzyć z konsekwencjami swojego zachowania, co na pewno nie będzie dla niego łatwe. Ważne, aby wyciągnąć wnioski i nie dopuszczać więcej do takich zachowań - wskazano w komunikacie zarządu Narwi.

Źródło: TVP Sport

