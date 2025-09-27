Sobotnie hity B Klasy - Orz jedzie do Różana, Świt podejmuje Wąsewo

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 0 Komentarzy

Sobota 27 września przyniesie miłośnikom lokalnej piłki nożnej dwie ciekawe potyczki w ramach rozgrywek B Klasy. Na boiskach regionu nie zabraknie emocji!

O godzinie 15:30 FC 2012 Różan podejmie na własnym stadionie Orz Goworowo. Goście z Goworowa wybiorą się w trudną podróż na teren rywala - Orz ma jednak w swoich szeregach zawodników, którzy potrafią radzić sobie w wyjazdowych pojedynkach.

Pół godziny wcześniej, bo już o 15:00, rozpocznie się inny ciekawy mecz. Świt Baranowo przed własną publicznością zmierzy się z KS Wąsewo. Zespół z Baranowa może liczyć na wsparcie lokalnej społeczności, co z pewnością doda mu dodatkowej motywacji w walce o trzy punkty.

Oba spotkania zapowiadają się niezwykle emocjonująco. W B Klasie każdy mecz ma znaczenie, a sobotnie starcia mogą znacząco wpłynąć na układ sił w tabeli.

