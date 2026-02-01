Sportowa nadzieja Ostrołęki. Dorota Gnoza trenuje w Spale

Od 1 do 13 lutego 2026 roku w Centralnym Ośrodku Sportowym - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale na zgrupowaniu kadry narodowej U17 w podnoszeniu ciężarów przebywać będzie Dorota Gnoza z UKS Atleta Ostrołęka. To pierwsze zgrupowanie juniorek młodszych powołanych do kadry narodowej na rok 2026 przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

Zgrupowanie w Spale to początek przygotowań do wyzwań na 2026 rok. Dla młodej sztangistki z Kurpoiowszczyzny to ogromne wyróżnienie i szansa na dalszy rozwój pod okiem najlepszych trenerów kadry narodowej.

COS Spała to jedno z najważniejszych miejsc przygotowań polskich sportowców do najważniejszych imprez. Zgrupowania w tym ośrodku to znak, że zawodniczka znajduje się w gronie najbardziej utalentowanych młodych sportowców w kraju.

Dorota Gnoza to kolejna sportowa nadzieja Ostrołęki. UKS Atleta Ostrołęka może być dumny ze swojej wychowanki, która zdobywa powołanie do kadry narodowej i walczy o najwyższe cele.

Jan
01 lutego 2026

Jan

Suuuper tak trzymajcie

