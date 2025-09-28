Sportowe emocje w Olszewie-Borkach. Pobiegli i pomaszerowali! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Lekkoatletyka 28 września 2025 1 Komentarz

W Olszewie-Borkach odbył się II Festiwal Biegowy i Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Olszewo-Borki.

Olszewo-Borki kolejny raz pokazały, że potrafią spędzać czas na sportowo. Nie zabrakło chętnych do udziału zarówno w biegach młodzieżowych, jak i w rywalizacji głównej - biegu na 5 km i marszu nordic walking na tym samym dystasie.

Wśród panów w biegu na 5 km zwyciężył Damian Świedzewski z Dzbenina z wynikiem 15:10. Drugi był Rafał Suchecki z Chudka - 15:57, a trzeci Artur Mrozek z Olszewa-Borek - 16:31.

Wśród pań wygrała Monika Jacyszyn z Olsztyna - 17:23. Na miejscu drugim była Ewelina Szczubełek-Rykowska z Czarnowca - 18:29, a trzecie miejsce zajęła Ewa Alicka ze Szczuczyna - 20:08.

W marszu nordic walking na 5 km wygrał Marcin Tomczak z Ciechanowa z wynikiem 31:54. Wśród pań najlepsza była Justyna Żubrowska z Łysych - 33:01.

Na mecie biegaczy i kijkarzy witali wójt Krzysztof Grala oraz dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Radosław Parzych.

Wideo do artykułu:
Zdjęcia do artykułu:
Komentarze

...
19:36, 28 września 2025

Mieszanka

Świetna impreza  

