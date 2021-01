Start Siódemki w Toruniu i Łodzi. Zwycięstwo Roickiej, padły też rekordy

To był intensywny weekend dla zawodników i zawodniczek UKS Siódemka Ostrołęka. Wystartowali oni w Toruniu oraz w Łodzi.

W ostatni weekend w całej Polsce odbywały się halowe mityngi lekkoatletyczne. Największy z nich miał miejsce w sobotę 23 stycznia Hali Arena w Toruniu. Wśród ponad 800 startujących znalazła się dwójka zawodników trenera Dariusza Dąbrowskiego z ostrołęckiej Siódemki: Martyna Budziłek i Karol Rogoziński, którzy biegali na 800m. Powracająca do startów po kontuzji Martyna osiągnęła czas 2:21,41s, zajmując 9. miejsce wśród kobiet, a Karol z czasem 2:02,19s był wśród mężczyzn nieco dalej.

W tym samym czasie w mityngu w Łodzi w hali Rudzkiego Klubu Sportowego (startowało ponad 500 zawodników), rywalizowały cztery zawodniczki z grupy trenera Marka Mierzejewskiego. Najlepiej wypadła Izabela Roicka, która wygrała konkurs skoku w dal młodziczek z nowym rekordem życiowym 5,09m, a w biegu na 60m przez płotki po drobnym błędzie technicznym zajęła 9. miejsce, ale z nowym rekordem życiowym 10,18s.

Nikolina Dziadak była 6. w konkursie trójskoku – 11,11m (rekord życiowy na hali), a w skoku w dal skoczyła 4,53m. Wiktoria Pyskło w trójskoku osiągnęła rezultat 10,46m, a w skoku w dal 4,75m (w obu konkurencjach to nowe „życiówki" na hali). Zupełnie nie powiódł się start Oliwii Budziłek, która w trójskoku trzykrotnie „spaliła" swoje próby.

Kolejny mityng, ale tym razem dla zawodników U-16 i U-14 odbył się ponownie w Toruniu. Na starcie w różnych konkurencjach stanęło ok. 550 najmłodszych zawodników, a wśród nich Kornelia Rusiłowicz i Maja Wołosz (obie uczestniczą w programie Lekkoatletyka dla Każdego). Kornelia prowadząc od startu do mety wygrała swoją serię w biegu na 600m U-14 – 1:57,72s, ale wystarczyło to „jedynie" do zajęcia 14. miejsca ogólnie w tej kategorii wiekowej. Wśród nieco starszych zawodniczek (U-16) na 600m biegała Maja Wołosz zajmując z czasem 1:58,14s 17. miejsce. Obie zawodniczki poprawiły swoje rekordy życiowe o 7 sekund.

