Stolica e-sportu? "Łączy Nas Piłka" o Narwi Ostrołęka

Dziś e-sportowcy Narwi Ostrołęka zagrają w fazie centralnej ePucharu Polski w FIFA 21. Z tej okazji na stronie "Łączy Nas Piłka" opublikowano reportaż naszpikowany ciekawostkami - zarówno o e-sporcie, jak i tradycyjnej odmianie futbolu w wykonaniu ostrołęckiego klubu.

W reportażu serwisu "Łączy Nas Piłka" pojawiają się wspomnienia sprzed lat. Między innymi dotyczącymi pracy Wojciecha Łazarka w Narwi, ale take ze stadionu... Widzewa Łódź.

- W końcówce lat 80. XX wieku 10 tysięcy kibiców Widzewa krzyknęło: „Narew Ostrołęka!”. To było tak, że wraz z kolegą regularnie pojawialiśmy się na stadionie w Łodzi. Znaliśmy się w środowisku kibicowskim. Nie pamiętam, z kim to był mecz, ale po jednej ze strzelonych bramek krzyknęliśmy z kolegą „Narew Ostrołęka!”. Usłyszał to śp. „Bolo” i powtórzył, a za nim cały stadion – wspomina Sławomir Chludziński, działacz Narwi i wieloletni kibic łódzkiego klubu.

Ale artykuł dotyczy głównie e-sportu. Narew bierze bowiem udział w ePucharze Polski w grze FIFA 21. W dwuosobowej ekipie niebiesko-czerwonych jest jeden ostrołęczanin: Patryk Majewski.

– Z Patrykiem znamy się od 12 lat, więc szybko doszliśmy do porozumienia. Dla klubu to ważna sprawa, żeby stawiać na swoich, a „Mayor” to chłopak z Ostrołęki. Dla kibiców – którzy bardzo dobrze odebrali nasz udział w e-sportowym Pucharze Polski – to też fajna rzecz, że mają w zespole kogoś, kogo znają – mówi rzecznik prasowy Narwi Tomasz Mrozek, cytowany przez Łączy Nas Piłka.

Co ciekawe, 50-tysięczna Ostrołęka ma aż trzy duże nazwiska na rynku e-sportowym. Oprócz Patryka Majewskiego i Miłosza Bogdanowskiego jest jeszcze Karol „rallen” Rodowicz – profesjonalny gracz w Counter-Strike’a

- przypomina ŁNP.

Już dziś Narwianie zagrają w fazie centralnej ePucharu Polski.

– Sądzę, że w następnych rundach zobaczymy już tylko czołowe polskie kluby z Fortuna I Ligi i PKO Ekstraklasy. Wierzę, że wśród nich będzie mały rodzynek z okręgówki – Narew Ostrołęka – prognozuje Majewski.

fot. Narew Ostrołęka (Patryk Majewski z prawej)

