Sukces Karola Janczewskiego z UKS Atleta na Mistrzostwach Świata Masters [ZDJĘCIA]

Wieliczka była areną ogromnego przedsięwzięcia, jakim są Mistrzostwa Świata Masters w podnoszeniu ciężarów. Ogromne, ponieważ kwalifikacje uzyskało i przyjechało 328 pań i 553 panów od 35 roku życia i starsi z różnych stron świata.

fot. UKS Atleta Ostrołęka

22 sierpnia zawodnik ostrołęckiego klubu UKS Atleta reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Masters w podnoszeniu ciężarów odbywających się w Wieliczce. W kategorii wiekowej M45 do 73 kg nasz zawodnik zajął dobre piąte miejsce z wynikiem 180kg w dwuboju (rwanie 80+ podrzut 100). Swój tegoroczny wynik z Mistrzostw Polski poprawił aż 10 kilogramów.

Mistrzem świata został Wojciech Natusiewicz z Koszlina (108+133), drugi był Francuz Yoann Caleno (92+109) a trzeci zawodnik z Japonii Hidetoshi Kubota (90+110).Do medalu zabrakło 20 kilogramów, ale jest to w zasiągu naszego zawodnika.

Zaczynając swoją przygodę z ciężarami nigdy nie przewidywał, że zdoła wystąpić na największej imprezie w podnoszeniu ciężarów dla mastersów. Podczas mistrzostw Karol miał okazję spotkać wielu mistrzów i uczestników Igrzysk Olimpijskich. Szczególnie ceni sobie rozmowę z mistrzem olimpijskim z Monachium 1972 roku panem Zygmuntem Smalcerzem.

- To był cudowny dzień w karierze sportowej Karola. Samo reprezentowanie barw narodowych Polski to ogromny zaszczyt. Nasz zawodnik jest bardzo zadowolony ze startu, tym bardziej, że tak dobry wynik uzyskał w kategorii niższej (we wcześniejszych zawodach startował w wadze do 81kg) - podkreśla trener Władysław Niedźwiecki.

