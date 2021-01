Światowy ranking TEQBALL: Adrian Duszak liderem!

Najnowszy światowy ranking FITEQ w teqballu przynosi doskonałe wiadomości. Najlepszym zawodnikiem na świecie jest Adrian Duszak z naszego regionu!

Pochodzący z Dylewa zawodnik Future is Now zajmuje obecnie pierwsze miejsce w światowym rankingu singlowym. To efekt ostatnich sukcesów, m.in. wygranego turnieju w Brazylii:

Czym jest teqball?

To dyscyplina sportu łącząca piłkę nożną i tenis stołowy. W grze w teqball może wziąć udział od dwóch do czterech osób. Rywalizuje się na stole zbliżonym kształtem do pingpongowego, który jest jednak wypukły. Gra się piłką identycznej wielkości, jak ta używana w futbolu. Wejście w kontakt fizyczny ze stołem lub jego elementem jest sprzeczne z przepisami. Każde z trzech dozwolonych odbić powinno być wykonane inną częścią ciała.

