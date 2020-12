Teqball. Adrian Duszak wygrał turniej w Brazylii

Pochodzący z Dylewa Adrian Duszak zwyciężył w turnieju Brasil Teqball Challenger Cup w Brazylii, reprezentując Polskę w dyscyplinie sportu, zyskującej coraz większą popularność - teqball. W przyszłym roku Duszak pojedzie na Mistrzostwa Świata.

Duszak w turnieju w Brazylii stanął na najwyższym stopniu podium - kolejne miejsca zajęli Apor Gyorgydeak z Rumunii i Leo Lindoso z Brazylii. "Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo bardzo" - napisał Adrian.

"Tak śpi nasz mistrz" - napisano na stronie Polskiego Związku Teqball, dodając zdjęcie Duszaka z trofeum.

W przyszłym roku Adrian Duszak, który przedstawiany jest na związkowej stronie jako "żywa legenda teqballa" wystąpi na Mistrzostwach Świata.

Czym jest teqball?

To dyscyplina sportu łącząca piłkę nożną i tenis stołowy. W grze w teqball może wziąć udział od dwóch do czterech osób. Rywalizuje się na stole zbliżonym kształtem do pingpongowego, który jest jednak wypukły. Gra się piłką identycznej wielkości, jak ta używana w futbolu. Wejście w kontakt fizyczny ze stołem lub jego elementem jest sprzeczne z przepisami. Każde z trzech dozwolonych odbić powinno być wykonane inną częścią ciała.

