Świetny występ AP Kurpie Myszyniec w "Diamentach Mazowsza"

Kurpie Myszyniec zajęli drugie miejsce w turnieju "Diamenty Mazowsza", jaki organizuje Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Był to jeden z turniejów eliminacyjnych, przed Kurpiami jeszcze gra w finałowych rozgrywkach.

fot. MZPN

Diamenty Mazowsza to turniej dla chłopców 2012 i dziewczynek 2010 organizowany przez MZPN. Jest to rocznik naborowy do kadry Mazowsza. Cały projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W turnieju w Przasnyszu wzięło udział 15 zespołów - AP Ciechanow ; Makowianka Maków Mazowiecki ; Mławianka Mława ; Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk ; Kurpie Myszyniec ; Korona Ostrołęka ; Ostrowianka Ostrów Mazowiecka ; APN Ciechanów ; MKS Ciechanów ; Iskra Krasne ; GKS Strzegowo ; Wkra Żuromin ; UKS Sokół Nasielsk ; Waleczni Olszewo Borki ; PAF Płońsk.

Zwyciężyła AP Ciechanów, przed Kurpiami z Myszyńca oraz Młodymi Orłami Nadnarwianki Pułtusk.

