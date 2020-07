Świt Baranowo przed nowym sezonem. Plan przygotowań

21 lipca piłkarze KS Świt Baranowo rozpoczną przygotowania do nowego sezonu w B Klasie ostrołęckiej. Jakie są ich plany na okres przygotowawczy?

Musieliśmy lekko skorygować plan przygotowań, ze względu na to, że początkowo umówieni sparingpartnerzy ligę wznawiają znacznie wcześniej. Mamy zaplanowane trzy sparingi oraz wystąpimy w Pucharze Polski, który również będzie traktowany jako mecz przygotowujący do ligi

- mówi wiceprezes klubu Paweł Białczak, cytowany przez oficjalną stronę Świtu na Facebooku.

Przygotowania do ligi będą krótkie, ale dwa okresy sparingowe przed i po pandemii dały dużo materiału do analizy. Teraz będziemy na tym bazować, a treningi i mecze sierpniowe mają nas głównie fizycznie przygotować do ligi