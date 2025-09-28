Triumf w Łukowie! Karol Łasiewicki sięgnął po tytuł mistrza Polski

Redakcja eOstroleka.pl
Sporty walki 28 września 2025 0 Komentarzy

Wielki sukces reprezentanta Fight Academy Ostrołęka na Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu. Karol Łasiewicki po trzech wygranych walkach sięgnął po złoty medal w kategorii K1 -86 kg.

Zawodnik z Ostrołęki musiał stoczyć trzy walki, by sięgnąć po upragniony tytuł. W każdym ze starć pokazał klasę, konsekwentnie pokonując kolejnych rywali na drodze do złotego medalu.

Sukces w kategorii K1 -86 kg to dowód na wysoką formę sportową Łasiewickiego. A to dobrze wróży na październik!

Gala Sportów Walki "Kurpiowska Kuźnia Mistrzów" w Ostrołęce

Już 18 października Ostrołęka stanie się areną wielkich emocji sportowych, goszcząc Galę Sportów Walki "Kurpiowska Kuźnia Mistrzów".  …

Świeżo upieczony mistrz nie zamierza spoczywać na laurach. Już 18 października czeka go kolejny sprawdzian - walka zawodowa z Mateuszem Zasadą na Gali Sportów Walki "Kurpiowska Kuźnia Mistrzów" w Ostrołęce. Wydarzenie odbędzie się w hali im. Arkadiusza Gołasia.

