Triumfy sportowców z gminy Łyse. Nagrodzono ich za sukcesy w 2025 roku [ZDJĘCIA]

Inne 0 Komentarzy

Udostępnij

Mistrzostwa Europy, medale z imprez światowych i krajowe triumfy – sportowcy z gminy Łyse godnie reprezentowali swój region w 2025 roku. Podczas sesji Rady Gminy wójt Grzegorz Fabiszewski wręczył nagrody 13 wyróżniającym się zawodnikom.

fot. UG Łyse

Podczas obrad XV Sesji Rady Gminy Łyse wójt Grzegorz Fabiszewski złożył uroczyste gratulacje i wręczył nagrody sportowcom, którzy w 2025 roku osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach. Zawodnicy godnie reprezentowali gminę zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Dorota Gnoza – gwiazda podnoszenia ciężarów

Najjaśniej na sportowym niebie gminy Łyse świeci Dorota Gnoza z Pupkowizny, ośmiokrotna rekordzistka Polski juniorek młodszych w podnoszeniu ciężarów. Zawodniczka zdobyła m.in. brązowy medal Mistrzostw Europy U17 w Madrycie (wynik: 199 kg) oraz zajęła 7. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek i U23 w Durres w Albanii (204 kg), rywalizując z zawodniczkami starszymi o kilka lat.

W kraju Gnoza dominowała, zdobywając złote medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Nowym Tomyślu (196 kg), Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS U17 w Ciechanowie (190 kg) oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Mazowsza U23 w Siedlcach (175 kg).

Nordic walking – dyscyplina wielu medali

Gmina Łyse może poszczycić się prawdziwą grupą mistrzów nordic walkingu, którzy zdobywali medale na imprezach europejskich i światowych. Marcin Brewczyński triumfował na Mistrzostwach Europy federacji INWA w Lahti w Finlandii (złoto na 10 km, srebro na 5 km) oraz na Mistrzostwach Europy federacji PFNW w Bielsku Podlaskim (złoto na 10 km). Dwukrotnie stawał również na podium Pucharu Świata w Maroku. Paweł Kaczmarczyk zdobył brązowy medal w sztafecie międzynarodowej na Mistrzostwach Europy w Tirano oraz dwukrotnie srebro w Pucharze Świata. Mariusz Wiśniewski zajął 4. miejsce na Mistrzostwach Europy w Tirano i zdobył dwa medale Mistrzostw Polski.

Młody Julian Wiśniewski (kategoria 10-17 lat) zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w Tirano oraz złoto Pucharu Świata w Bełchatowie. Justyna Żubrowska zdobyła dwa srebrne medale Mistrzostw Polski w Hajnówce oraz brązowy medal Mistrzostw Europy w Bielsku Podlaskim, a także tryumfowała w licznych zawodach regionalnych. Milena Brewczyńska zajęła 7. miejsce na Mistrzostwach Europy w Lahti i ukończyła prestiżowy 24-godzinny Marszz Nordic Walking Ultra Stilo 5 z wynikiem 60 km. Łukasz Gromek zdobył 4. miejsce w kategorii wiekowej na Mistrzostwach Europy w Tirano oraz brązowy medal w sztafecie. Roman Bałdyga stanął na trzecim stopniu podium Pucharu Świata w Maroko.

Sukcesy w sportach walki

Weronika Trzcińska to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek z gminy. Zdobyła m.in. srebro Amatorskich Mistrzostw Świata ADCC 2025, brąz Mistrzostw Świata MMA GAMMA w Sao Paulo oraz liczne złote medale mistrzostw Polski w różnych formułach. Piotr Załęski zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy BJJ No-Gi w Warszawie oraz złote medale w zawodach RFC 10 i ADCC Summer Open. Bartosz Załęski triumfował w RFC 10 w Warszawie oraz zdobył szereg medali mistrzostw Polski i Mazowsza.

Biegacze także w czołówce. Do tego promocja aktywności seniorów

Sławomir Dymarczyk z Lipnik zdobył dwa złote i cztery srebrne medale w zawodach biegowych na dystansach 5 i 10 km, m.in. w Love Las Run w Przystani oraz VII Kurpiowskim Biegu Morsa w Serafinie.

Część nagrodzonych sportowców, w tym Marcin i Milena Brewczyńscy, realizowali również projekt "Trener Senioralny Polska 2025" – ogólnopolski program Aktywny Senior pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki na terenie gminy Łyse.

Wójt Grzegorz Fabiszewski pogratulował wszystkim wyróżnionym i życzył dalszych sukcesów sportowych, które są dumą lokalnej społeczności i doskonałą promocją gminy Łyse w całej Polsce i za granicą.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: