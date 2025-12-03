Triumfy sportowców z gminy Łyse. Nagrodzono ich za sukcesy w 2025 roku [ZDJĘCIA]

Mistrzostwa Europy, medale z imprez światowych i krajowe triumfy – sportowcy z gminy Łyse godnie reprezentowali swój region w 2025 roku. Podczas sesji Rady Gminy wójt Grzegorz Fabiszewski wręczył nagrody 13 wyróżniającym się zawodnikom.
Podczas obrad XV Sesji Rady Gminy Łyse wójt Grzegorz Fabiszewski złożył uroczyste gratulacje i wręczył nagrody sportowcom, którzy w 2025 roku osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach. Zawodnicy godnie reprezentowali gminę zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.
Najjaśniej na sportowym niebie gminy Łyse świeci Dorota Gnoza z Pupkowizny, ośmiokrotna rekordzistka Polski juniorek młodszych w podnoszeniu ciężarów. Zawodniczka zdobyła m.in. brązowy medal Mistrzostw Europy U17 w Madrycie (wynik: 199 kg) oraz zajęła 7. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorek i U23 w Durres w Albanii (204 kg), rywalizując z zawodniczkami starszymi o kilka lat.
W kraju Gnoza dominowała, zdobywając złote medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Nowym Tomyślu (196 kg), Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS U17 w Ciechanowie (190 kg) oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Mazowsza U23 w Siedlcach (175 kg).
Gmina Łyse może poszczycić się prawdziwą grupą mistrzów nordic walkingu, którzy zdobywali medale na imprezach europejskich i światowych. Marcin Brewczyński triumfował na Mistrzostwach Europy federacji INWA w Lahti w Finlandii (złoto na 10 km, srebro na 5 km) oraz na Mistrzostwach Europy federacji PFNW w Bielsku Podlaskim (złoto na 10 km). Dwukrotnie stawał również na podium Pucharu Świata w Maroku. Paweł Kaczmarczyk zdobył brązowy medal w sztafecie międzynarodowej na Mistrzostwach Europy w Tirano oraz dwukrotnie srebro w Pucharze Świata. Mariusz Wiśniewski zajął 4. miejsce na Mistrzostwach Europy w Tirano i zdobył dwa medale Mistrzostw Polski.
Młody Julian Wiśniewski (kategoria 10-17 lat) zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w Tirano oraz złoto Pucharu Świata w Bełchatowie. Justyna Żubrowska zdobyła dwa srebrne medale Mistrzostw Polski w Hajnówce oraz brązowy medal Mistrzostw Europy w Bielsku Podlaskim, a także tryumfowała w licznych zawodach regionalnych. Milena Brewczyńska zajęła 7. miejsce na Mistrzostwach Europy w Lahti i ukończyła prestiżowy 24-godzinny Marszz Nordic Walking Ultra Stilo 5 z wynikiem 60 km. Łukasz Gromek zdobył 4. miejsce w kategorii wiekowej na Mistrzostwach Europy w Tirano oraz brązowy medal w sztafecie. Roman Bałdyga stanął na trzecim stopniu podium Pucharu Świata w Maroko.
Weronika Trzcińska to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek z gminy. Zdobyła m.in. srebro Amatorskich Mistrzostw Świata ADCC 2025, brąz Mistrzostw Świata MMA GAMMA w Sao Paulo oraz liczne złote medale mistrzostw Polski w różnych formułach. Piotr Załęski zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy BJJ No-Gi w Warszawie oraz złote medale w zawodach RFC 10 i ADCC Summer Open. Bartosz Załęski triumfował w RFC 10 w Warszawie oraz zdobył szereg medali mistrzostw Polski i Mazowsza.
Sławomir Dymarczyk z Lipnik zdobył dwa złote i cztery srebrne medale w zawodach biegowych na dystansach 5 i 10 km, m.in. w Love Las Run w Przystani oraz VII Kurpiowskim Biegu Morsa w Serafinie.
Część nagrodzonych sportowców, w tym Marcin i Milena Brewczyńscy, realizowali również projekt "Trener Senioralny Polska 2025" – ogólnopolski program Aktywny Senior pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki na terenie gminy Łyse.
Wójt Grzegorz Fabiszewski pogratulował wszystkim wyróżnionym i życzył dalszych sukcesów sportowych, które są dumą lokalnej społeczności i doskonałą promocją gminy Łyse w całej Polsce i za granicą.
