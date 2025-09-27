Troszyn jedzie do Elbląga po punkty. Duża stawka sobotniego starcia

W sobotę o godzinie 15:00 KS CK Troszyn zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Elbląg w ramach dziesiątej kolejki III ligi. To spotkanie dwóch zespołów walczących o utrzymanie się w rozgrywkach.

Sytuacja w tabeli przed piątkowym meczem jest bardzo wyrównana. Olimpia Elbląg po dziewięciu rozegranych spotkaniach zgromadziła 9 punktów, podczas gdy KS CK Troszyn ma o punkt mniej - 8. Obie drużyny plasują się w dolnej części tabeli, tuż nad strefą spadkową.

Dla obu zespołów piątkowe starcie ma kluczowe znaczenie. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, by oddalić się od strefy spadkowej. Z kolei piłkarze z Troszyna pojadą do Elbląga z nadzieją na zdobycie cennych punktów, które pozwolą im wyprzedzić rywali w tabeli.

Biorąc pod uwagę równą sytuację punktową, można spodziewać się zaciętego spotkania, w którym o wyniku może zadecydować jeden gol lub indywidualna błyskotliwość zawodników.

Mecz Olimpia Elbląg - KS CK Troszyn rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:00.