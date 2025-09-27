ULKS Ołdaki demoluje rywali. Kurpik przegrywa na wyjeździe

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 0 Komentarzy

Ósma kolejka ligi okręgowej przyniosła pierwsze ciekawe wyniki dla lokalnych drużyn. Podczas gdy ULKS Ołdaki urządził prawdziwą kanoniadę, Kurpik Kadzidło musiał uznać wyższość rywala.

Sobotnie spotkania ósmej kolejki ligi okręgowej dostarczyły kibicom sporych emocji. Szczególnie efektownie zaprezentowali się piłkarze ULKS Ołdaki, którzy na własnym boisku kompletnie zdominowali Wkrę Radzanów.

Gospodarze nie pozostawili złudzeń co do swoich zamiarów już w pierwszej połowie, prowadząc 3:0. Po przerwie ULKS kontynuował ofensywę, ostatecznie wygrywając aż 8:0. Ten wynik pokazuje świetną dyspozycję ULKS-u w sobotni popołudnie.

Znacznie trudniejszy wieczór mieli piłkarze Kurpika Kadzidło, którzy na wyjeździe zmierzyli się z Gladiatorem Słoszewo. Po wyrównanej pierwszej połowie, która zakończyła się remisem 1:1, to gospodarze okazali się skuteczniejsi w drugiej części spotkania. Ostatecznie Gladiator wygrał 4:2, a Kurpik wraca do domu bez punktów.

Jutro kolejne mecze

W niedzielę swoje spotkania rozegrają Narew II Ostrołęka i Rzekunianka Rzekuń. Obie drużyny będą chciały nawiązać do dobrych wyników poprzednich kolejek i zdobyć cenne punkty w tabeli ligi okręgowej.

