UŚKS popłynął! Ostatnie zawody w tym roku [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Pływanie 01 grudnia 2025 0 Komentarzy

W niedzielę, 30 listopada, odbyły się XIV Zawody Pływackiego o Puchar Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Wśród licznych uczestników zaprezentowała się drużyna UŚKS Ostrołęka w składzie: Marcelina Chrostowska, Flavio Gorzeba, Aleksander Jabłoński oraz Cyprian Gieryk. Dla najmłodszych zawodników był to dopiero drugi start w życiu, jednak wszyscy pokazali się z bardzo dobrej strony.

Najlepszy wynik osiągnął Flavio Gorzeba, zajmując 6. miejsce oraz poprawiając swój rekord życiowy na dystansie 25 m stylem dowolnym. Świetnie zaprezentowała się także Marcelina Chrostowska, która rywalizowała z rok starszymi zawodniczkami – ukończyła start w środku stawki, choć w swojej kategorii wiekowej byłaby pierwsza.

Aleksander Jabłoński miał tym razem nieco mniej szczęścia, jednak mimo to znacząco poprawił swoje rekordy życiowe. W gronie starszych zawodników swój pierwszy start na zawodach zaliczył Cyprian Gieryk, płynąc 50 m stylem dowolnym. Choć towarzyszył mu stres debiutanta, popłynął bardzo technicznie i również ustanowił nowy rekord życiowy.

Trener Mariusz Brodowski potwierdził swoje ogromne zadowolenie z postawy całej drużyny. Były to ostatnie zawody pływackie w tym roku, a zarazem ważny sprawdzian umiejętności naszych zawodników. Teraz drużyna rozpoczyna przygotowania do sezonu 2026. Dalsze treningi oraz doskonalenie techniki z pewnością przyniosą jeszcze lepsze wyniki w kolejnych latach. Gratulujemy całej ekipie UŚKS Ostrołęka i trzymamy kciuki za nadchodzący sezon!

