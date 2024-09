V liga. Narew Ostrołęka lepsza od Drukarza [WYNIKI, TABELA]

Piłka nożna 0 Komentarzy

W emocjonującym spotkaniu V ligi mazowieckiej, Narew Ostrołęka odniosła przekonujące zwycięstwo nad Drukarzem Warszawa, pokonując go 3:0.

Mimo klarownych sytuacji ze strony gospodarzy, w pierwszej połowie bramki nie padły. W 72. minucie Narew w końcu objęła prowadzenie. Po dośrodkowaniu Kraski z rzutu rożnego, do siatki trafił Chomczenko, otwierając tym samym wynik meczu. Ta bramka dodała skrzydeł gospodarzom, którzy ruszyli do ataku z jeszcze większą determinacją.

Osiem minut później Narew podwyższyła prowadzenie. Bąk, wykorzystując znakomite podanie kolegi z zespołu, pewnym strzałem pokonał bramkarza Drukarza. Goście próbowali odrobić straty, ale napierali na mur nie do przebicia. W doliczonym czasie gry padła trzecia bramka dla Narwi. Pięknym strzałem z dystansu popisał się Gumowski, którego uderzenie odbiło się od słupka i wpadło do siatki. To był ostatni gwoźdź do trumny Drukarza, który musiał uznać wyższość gospodarzy. Trzy punkty zdobyte w tym meczu z pewnością dodadzą zespołowi skrzydeł przed kolejnymi wyzwaniami.

Narew Ostrołęka - Drukarz Warszawa 3:0 (0:0)

Narew Ostrołęka: Stepnowski – Ziemak (90+2. Bandorowicz), Gąska (90+2 Kamionowski), Bajor, Gumowski – Mordasiewicz (60. Yeison), Kraska (80. Ciężar), Łychowydko – Borowiecki (70. Bąk), Chomczenko (90. Godziebiewski), Yorlin (84. Olszewski)

