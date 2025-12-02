Volley na zwycięskiej ścieżce! Dwie wygrane z rzędu poprawiły sytuację w tabeli [ZOBACZ]

Po siedmiu rozegranych meczach siatkarze SPS Volley Ostrołęka zajmują siódmą pozycję w tabeli I ligi mazowieckiej seniorów. Drużyna z Ostrołęki zgromadziła osiem punktów, notując dwie wygrane i pięć porażek.

Początek sezonu nie układał się po myśli zawodników i kibiców SPS Volley Ostrołęka. Po pięciu porażkach zza chmur wyszło jednak słońce - dwa zwycięstwa pozwoliły zanotować skok w górę tabeli.

Cyfry pokazują, że zespół z Ostrołęki stoczył wiele wyrównanych pojedynków. Bilans setów wynosi 12:15, a jeszcze bardziej wyrównany jest stosunek małych punktów – 600:603, zaledwie trzypunktowa różnica na niekorzyść SPS Volley. Te statystyki sugerują, że drużyna była bliska lepszych wyników, a niewielkie detale decydowały o ostatecznych rozstrzygnięciach meczów.

Na szczycie tabeli I ligi mazowieckiej seniorów pewnie kroczą Orlęta Raszyn, które po ośmiu meczach zgromadził 22 punkty. Drugie miejsce należy do MMKS Mińsk Mazowiecki z 19 punktami po siedmiu spotkaniach. Podium zamyka Iskra Warszawa – 18 punktów w ośmiu meczach.

SPS Volley Ostrołęka z ośmioma punktami ma jeszcze sporo do nadrobienia do czołówki, ale sezon jest długi, a minimalne różnice w statystykach dają nadzieję na poprawę wyników w kolejnych kolejkach. Najbliższe mecze pokażą, czy ostrołęccy siatkarze zdołają wykorzystać doświadczenie z dotychczasowych spotkań i wspiąć się wyżej w tabeli. Kolejne starcie - już 7 grudnia na wyjeździe z Peter Star RAS6 Szydłowiec.

