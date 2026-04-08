W najbliższą niedzielę XII Ostrołęcki Bieg Papieski. Są jeszcze wolne miejsca!

Już w najbliższą niedzielę 12 kwietnia 2026 zapraszamy na XII Ostrołęcki Bieg Papieski na dystansie 3 km, aby oddać hołd Wielkiemu Polakowi, św. Janowi Pawłowi II, Patronowi Ostrołęki. Bieg będzie wiódł ulicami Starego Miasta Ostrołęki.
Start i meta oraz biuro zawodów usytuowane będą przy Kościele Farnym pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce ul. Szwedzka 2. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych w dniu zawodów w godzinach 11:00 - 14.00.
Są jeszcze wolne miejsca, jest możliwość zapisów po uprzednim kontakcie z organizatorem lub wykonawcą (kontakt: 501 894 154). Pamiętajmy, ZAPISY PODWÓJNE. Nagrody dla najlepszych ufunduje Sklep Sportowy Decathlon w Ostrołęce (warunek: każdy uczestnik powinien zapisać się na to wydarzenie również za pośrednictwem platformy DECATHLON GO).
Szczegóły na stronie Organizatora UKS Clan Ostrołęka.
Elektroniczny pomiar czasu po raz kolejny zapewnia Galeria Bursztynowa w Ostrołęce -Zarząd BTN Tomczak.
Serdecznie zapraszają: UKS Clan Ostrołęka i społeczność II O im. C.K. Norwida wraz z wieloma podmiotami i instytucjami.
UWAGA! W związku z organizowanymi zawodami wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu na czas Biegu, zatwierdzona przez Prezydenta Ostrołęki. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Ostrołęki w niedzielę 12 kwietnia 2026 w godzinach 14:45-15:15.
