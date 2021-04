"Wybrałbym tę samą ścieżkę". Grzegorz Łomacz zachęca do trenowania siatkówki w SP 5 (wideo)

"Wybrałbym tę samą ścieżkę bez żadnego wahania" - tak o nauce w Ostrołęce mówi siatkarski mistrz świata Grzegorz Łomacz. Trwa nabór do oddziałów mistrzostwa sportowego o profilu piłki siatkowej do Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce.

O początkach swojej przygody z siatkówką, która przeobraziła się we wspaniałą karierę, opowiedział Grzegorz Łomacz.

Swoją przygodę z siatkówką zaczynałem w Szkole Podstawowej nr 7, później było to Gimnazjum nr 1, a obecnie są to mury Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce. Była to jedyna szkoła z tradycjami siatkarskimi w mieście, dlatego zdecydowałem się do niej uczęszczać. Znalazłem tam wsparcie nauczycieli, pomoc w rozwoju sportowym, jak i naukowym. Dzięki nim mogę świętować takie sukcesy jak mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Polski, brązowy medal Mistrzostw Polski, zdobycie Pucharu Polski, rozegrałem ok. 150 spotkań w kadrze narodowej, zdobyłem z nią mistrzostwo świata. Mam nadzieję, że w najbliższe lato dorzucę najcenniejszy medal, medal igrzysk olimpijskich