Z Ostrołęki do Łomży po medale. Siódemka na lekkoatletycznym czwartku

Młodzi lekkoatleci z UKS Siódemka Ostrołęka po raz kolejny zaprezentowali się z dobrej strony, zdobywając łącznie 9 miejsc na podium podczas zawodów "Czwartek Lekkoatletyczny" w Łomży. 11-osobowa reprezentacja klubu z Ostrołęki nie zawiodła oczekiwań, a dwójka zawodniczek szczególnie wyróżniła się na tle konkurencji.
Maja Bloch (rocznik 2013) zdominowała swoją kategorię wiekową. Młoda sprinterka triumfowała zarówno w biegu na 60 metrów z czasem 8,95 sekundy, jak i w skoku w dal, osiągając wynik 4,24 metra. Nie mniej imponujący był start Zuzanny Mirończyk (rocznik 2014), która również sięgnęła po podwójne złoto. Zawodniczka Siódemki wygrała bieg na 60 metrów z czasem 9,24 sekundy oraz skok w dal z wynikiem 3,87 metra.
Zawody w Łomży przyniosły również cztery rekordy życiowe reprezentantom UKS Siódemka. Kornelia Gumowska (rocznik 2013) nie tylko pobiła "życiówkę" i zdobyła srebrny medal w biegu na 60 metrów z czasem 9,51 sekundy, ale również ustanowiła swój najlepszy wynik w skoku w dal - 3,62 metra, co dało jej piąte miejsce.
Swoje rekordy życiowe poprawili także Eryk Rosiński (9,59s na 60m, trzecie miejsce) oraz Krzysztof Marciniak (3,42m w skoku w dal).
W kategorii dziewcząt rocznik 2015 na podium stanęła Marcelina Fąk, która zajęła trzecie miejsca zarówno w biegu na 60 metrów (10,43s), jak i w skoku w dal (3,12m). Warto również wyróżnić Julię Malicką (rocznik 2014), która triumfowała w biegu na 300 metrów z czasem 64,69 sekundy.
Bilans "Czwartku Lekkoatletycznego" w Łomży dla UKS Siódemka Ostrołęka przedstawia się imponująco: 5 złotych medali, 1 srebrny oraz 3 brązowe medale. Do tego dochodzą 4 rekordy życiowe.
Dziewczęta rocznik 2013:
Dziewczęta rocznik 2014:
Dziewczęta rocznik 2015:
Chłopcy rocznik 2014:
Chłopcy rocznik 2015:
Komentarze
Dodaj Komentarz