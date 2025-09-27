Z Ostrołęki do Łomży po medale. Siódemka na lekkoatletycznym czwartku

Młodzi lekkoatleci z UKS Siódemka Ostrołęka po raz kolejny zaprezentowali się z dobrej strony, zdobywając łącznie 9 miejsc na podium podczas zawodów "Czwartek Lekkoatletyczny" w Łomży. 11-osobowa reprezentacja klubu z Ostrołęki nie zawiodła oczekiwań, a dwójka zawodniczek szczególnie wyróżniła się na tle konkurencji.

fot. Siódemka Ostrołęka

Maja Bloch (rocznik 2013) zdominowała swoją kategorię wiekową. Młoda sprinterka triumfowała zarówno w biegu na 60 metrów z czasem 8,95 sekundy, jak i w skoku w dal, osiągając wynik 4,24 metra. Nie mniej imponujący był start Zuzanny Mirończyk (rocznik 2014), która również sięgnęła po podwójne złoto. Zawodniczka Siódemki wygrała bieg na 60 metrów z czasem 9,24 sekundy oraz skok w dal z wynikiem 3,87 metra.

Rekordy życiowe i solidne występy

Zawody w Łomży przyniosły również cztery rekordy życiowe reprezentantom UKS Siódemka. Kornelia Gumowska (rocznik 2013) nie tylko pobiła "życiówkę" i zdobyła srebrny medal w biegu na 60 metrów z czasem 9,51 sekundy, ale również ustanowiła swój najlepszy wynik w skoku w dal - 3,62 metra, co dało jej piąte miejsce.

Swoje rekordy życiowe poprawili także Eryk Rosiński (9,59s na 60m, trzecie miejsce) oraz Krzysztof Marciniak (3,42m w skoku w dal).

W kategorii dziewcząt rocznik 2015 na podium stanęła Marcelina Fąk, która zajęła trzecie miejsca zarówno w biegu na 60 metrów (10,43s), jak i w skoku w dal (3,12m). Warto również wyróżnić Julię Malicką (rocznik 2014), która triumfowała w biegu na 300 metrów z czasem 64,69 sekundy.

Podsumowanie sukcesu

Bilans "Czwartku Lekkoatletycznego" w Łomży dla UKS Siódemka Ostrołęka przedstawia się imponująco: 5 złotych medali, 1 srebrny oraz 3 brązowe medale. Do tego dochodzą 4 rekordy życiowe.

Dziewczęta rocznik 2013:

Maja Bloch: 1 miejsce w biegu na 60m (8,95s) i 1 miejsce w skoku w dal (4,24m),

Kornelia Gumowska: 2 m-ce w biegu na 60m (9,51s – rekord życiowy)) i 5 m-ca w skoku w dal (3,62m – rekord życiowy),

Anna Klimaszewska: 7 na 60m (10,72) i 7 w skoku w dal (3,04).

Dziewczęta rocznik 2014:

Zuzanna Mirończyk: 1 miejsce na 60m (9,24s) i 1 m-ce w skoku w dal (3,87m),

Aleksandra Pstrągowska: 6 m-ce na 60m (10,56s) i 9 m-ce w dal (3,14),

Julia Malicka: 1 m-ce w biegu na 300m (64,69s) i 10 m-ce w skoku w dal (2,88m).

Dziewczęta rocznik 2015:

Marcelina Fąk: 3 m-ce na 60m (10,43s) i 3 m-ce w dal (3,12m).

Chłopcy rocznik 2014:

Eryk Rosiński: 3 m-ce w biegu na 60m (9,59s – rekord życiowy) i 6 w skoku w dal (3,53m),

Krzysztof Marciniak: 8 miejsce w skoku w dal (3,42m – rekord życiowy) i 13 m-ce w biegu na 60m (10,13s),

Wiktor Nadwodny: 16 w skoku w dal (2,75m) i 17 na 60m (11,11s).

Chłopcy rocznik 2015:

Bartosz Zecer: 4 m-ce w skoku w dal (2,71m) i 10 w biegu na 60m (10,33s).

