Zimowy trening w lasku przy Warszawskiej! "Antoś, jesteśmy z Tobą!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 31 stycznia 2026 0 Komentarzy

W sobotni przedpołudnie w Ostrołęce odbył się zimowy trening dla narciarzy i biegaczy połączony z akcją charytatywną dla Antosia.

Kilka dni temu opisaliśmy historię rocznego Antosia z gminy Olszewo-Borki, który walczy z nowotworem nerek. Poruszyła ona wiele osób - ruszyły licytacje na rzecz chłopca, organizowany będzie też charytatywny kiermasz wypieków. Ale to nie wszystko.

Historia Antosia poruszyła przewodniczącego rady miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego. Wpadł na pomysł, by weekendowy trening miał dodatkowy, szczytny cel i był okazją do spotkania się środowiska sportowego i integracji poczas zimowego biegania.

Od słów do czynów. Szybko ruszyła organizacja. Specjalna maszyna wytycza trasę dla narciarzy, ogłaszane jest zaproszenie na trening.

Pobiegli dla Antosia!

Uczestnicy treningu otrzymali ulotki z kodem QR do zbiórki i informacją o numerze konta fundacji, jak również o półtora procenta podatku. Każdy może zeskanować kod, przenieść się do zbiórki i wpłacić symboliczne "wpisowe" lub wrzucić datek na konto fundacji. Niezwykle ważne jest też przekazanie półtora procenta podatku podczas zbliżającego się okresu rozliczeń podatkowych.

Biegacze zapowiedzieli, że wesprą malucha z gminy Olszewo-Borki i sobotni bieg zadedykowali właśnie jemu. "Antoś, jesteśmy z Tobą!" - mówili sportowcy, przekazując słowa otuchy rodzinie małego wojownika. To piękny gest społeczności sportowców, którzy postanowili połączyć swoją pasję sportową ze wsparciem szczytnego celu.

A więc czekamy na kolejne wpłaty, zachęcamy do wsparcia Antosia, a inicjatywę sportowców, na czele z przewodniczącym rady miasta Wojciechem Zarzyckim, którzy trening połączyli z wyrażeniem wsparcia dla chorego chłopca, należy tylko pochwalić.

Jak wesprzeć Antosia?

Pomóc małemu wojownikowi można wpłacając pieniądze na konto:

  • Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
  • 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
  • Tytuł: 4642 pomoc dla Antosia Zalewskiego

Można też przekazać 1,5% podatku:

  • KRS: 0000382243
  • Cel szczegółowy: 4642 pomoc dla Antosia Zalewskiego

Zbiórka dostępna jest również na portalu zrzutka.pl:

Wideo do artykułu:
Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
