18-latek z Kuźni Ostrołęka zdobył trzy medale na zawodach w Siedlcach. "To jest Mocarz"

Bartosz Gers, 18-letni zawodnik Kuźni Ostrołęka, odniósł sukces na swoim debiucie w trójboju siłowym. W Siedlcach zdobył trzy medale, w tym dwa złote. Zawody Word Cup XPC odbyły się w czwartek 27 listopada w Siedlcach. Dla młodego sportowca był to debiut, który zakończył się prawdziwym triumfem.

fot. Kuźnia Ostrołęka

Bartosz Gers stanął na podium aż trzykrotnie, zdobywając:

miejsce w kategorii MPF (Military Police FireFighter)

miejsce w debiutach do 100 kg

miejsce w nastolatkach RAW Classic powerlifting do 100 kg



Co szczególnie imponujące, młody zawodnik sam przygotowywał się do tego startu. Na zawody pojechał ze swoją dziewczyną, bez wsparcia sztabu trenerskiego. 18-latek zaprezentował wysoką formę, osiągając następujące rezultaty:

martwy ciąg: 200 kg

kg przysiad: 165 kg

kg wyciskanie: 115 kg

Gers nie spoczywa jednak na laurach i już zapowiada dalszą walkę o jeszcze lepsze wyniki. – W przyszłym sezonie jestem w stanie poprawić dzisiejsze wyniki – deklaruje młody sportowiec. Sukces 18-latka z Kuźni Ostrołęka to doskonała wiadomość dla lokalnego sportu i zapowiedź kolejnych triumfów tego utalentowanego zawodnika. – Wielkie brawa, to jest Mocarz – komentują dumni przedstawiciele klubu.

