18-latek z Kuźni Ostrołęka zdobył trzy medale na zawodach w Siedlcach. "To jest Mocarz"

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 29 listopada 2025 0 Komentarzy

Bartosz Gers, 18-letni zawodnik Kuźni Ostrołęka, odniósł sukces na swoim debiucie w trójboju siłowym. W Siedlcach zdobył trzy medale, w tym dwa złote. Zawody Word Cup XPC odbyły się w czwartek 27 listopada w Siedlcach. Dla młodego sportowca był to debiut, który zakończył się prawdziwym triumfem.

fot. Kuźnia Ostrołęka

Bartosz Gers stanął na podium aż trzykrotnie, zdobywając:

    1. miejsce w kategorii MPF (Military Police FireFighter)
    1. miejsce w debiutach do 100 kg
    1. miejsce w nastolatkach RAW Classic powerlifting do 100 kg

Co szczególnie imponujące, młody zawodnik sam przygotowywał się do tego startu. Na zawody pojechał ze swoją dziewczyną, bez wsparcia sztabu trenerskiego. 18-latek zaprezentował wysoką formę, osiągając następujące rezultaty:

  • martwy ciąg: 200 kg
  • przysiad: 165 kg
  • wyciskanie: 115 kg

Gers nie spoczywa jednak na laurach i już zapowiada dalszą walkę o jeszcze lepsze wyniki. – W przyszłym sezonie jestem w stanie poprawić dzisiejsze wyniki – deklaruje młody sportowiec. Sukces 18-latka z Kuźni Ostrołęka to doskonała wiadomość dla lokalnego sportu i zapowiedź kolejnych triumfów tego utalentowanego zawodnika. – Wielkie brawa, to jest Mocarz – komentują dumni przedstawiciele klubu.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
B Klasa Ostrołęcka Bartnik Myszyniec Damian Gałązka. Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga mecz piłkarski medale piłka nożna rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka transfer Świt Baranowo
FaceBook