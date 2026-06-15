6 medali pływaków Piątki Ostrołęka w Warszawie

Redakcja eOstroleka.pl
Pływanie 15 czerwca 2026 1 Komentarz

Pływacy UKS Piątka Ostrołęka znów wrócili z zawodów z medalowym dorobkiem. Podczas Otwartych Letnich Mistrzostw Warszawy ostrołęczanie zdobyli łącznie sześć medali, a kilkoro z nich poprawiło swoje rekordy życiowe.

Zawody odbyły się w sobotę 13 czerwca na pływalni Warszawianka Wodny Park. Impreza zgromadziła w trzech blokach ponad 660 zawodniczek i zawodników z 53 klubów pływackich.

Reprezentacja ostrołęckiego klubu liczyła sześciu zawodników: Zuzannę Zecer, Hanię Wawrzyńską, Łucję Tomczak, Victorię Glebę oraz Antoniego Opęchowskiego i Filipa Giersa.

Medalowy dorobek

  • Zuzanna Zecer zdobyła złoty medal na 50 m stylem motylkowym z czasem 30,70 (rekord życiowy) oraz srebrny medal na 50 m stylem grzbietowym z czasem 33,03.
  • Łucja Tomczak wywalczyła złoty medal na 200 m stylem klasycznym z czasem 3:02,58 oraz brązowy medal na 50 m stylem grzbietowym z czasem 36,19.
  • Hania Wawrzyńska zdobyła brązowy medal na 50 m stylem grzbietowym z czasem 35,92, poprawiając rekord życiowy. Zajęła również piąte miejsce na 200 m stylem dowolnym z czasem 2:32,26, także ustanawiając rekord życiowy.
  • Antoni Opęchowski sięgnął po złoty medal na 200 m stylem klasycznym z czasem 3:27,39 oraz uplasował się na czwartym miejscu na 200 m stylem dowolnym z czasem 2:49,25.

Sześć medali zdobytych w tak silnej obsadzie, przy udziale ponad 660 zawodników z 53 klubów, to znakomity wynik ostrołęckiej ekipy. Liczne rekordy życiowe pokazują dodatkowo, że pływacy Piątki Ostrołęka są w doskonałej formie i systematycznie się rozwijają.

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Komentarze

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10:35, 15 czerwca 2026

Kibic

Brawo dla młodych zawodników i trenera.
Życzę dalszych sukcesów.

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