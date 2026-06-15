Alicja Mrozek zagrała w kadrze narodowej! Wywalczyła srebro!

Piłka ręczna 3 Komentarze

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Alicja Mrozek, pochodząca z naszego miasta zawodniczka, wystąpiła w reprezentacji Polski podczas prestiżowego turnieju piłki ręcznej plażowej Global Tour. Biało-czerwone zajęły drugie miejsce, ulegając w finale Niemkom.

Alicja Mrozek, fot. Piłka Ręczna Plażowa /Facebook

Turniej odbywał się w Płocku w dniach 13–14 czerwca 2026 roku. Alicja Mrozek na co dzień jest zawodniczką drużyny piłki ręcznej halowej Energa Sambor Tczew, jednak do kadry narodowej w odmianie plażowej została powołana po konsultacjach, które odbyły się w Wągrowcu.

W wielkim finale polskie zawodniczki walczyły o złoto z reprezentacją Niemiec. Ostatecznie to drużyna z zachodniej granicy okazała się lepsza, jednak srebrny medal dla biało-czerwonych to znakomity wynik, w którym swój udział miała także ostrołęczanka.

Co ważne dla lokalnych kibiców, sportowa przygoda Alicji Mrozek rozpoczęła się właśnie w Ostrołęce. To w Szkole Podstawowej nr 10 stawiała pierwsze kroki w piłce ręcznej, by z czasem dojść aż do reprezentacji Polski.

Występ w kadrze narodowej oraz wicemistrzostwo prestiżowego turnieju Global Tour to ogromny sukces oraz dowód na to, jak daleko może zaprowadzić ciężka praca i pasja rozwijana od najmłodszych lat.

Gratulujemy Alicji wspaniałego osiągnięcia i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy — zarówno w piłce ręcznej halowej, jak i plażowej. To kolejny przykład utalentowanej sportsmenki, z której Ostrołęka może być naprawdę dumna!

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