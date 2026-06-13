Bieg Kolejarza 2026 w Ostrołęce. Sportowe święto osiedla Stacja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Lekkoatletyka 13 czerwca 2026 1 Komentarz

Na ostrołęckim osiedlu Stacja odbył się Bieg Kolejarza - sportowe wydarzenie, które zgromadziło na starcie zarówno najmłodszych, jak i dorosłych miłośników biegania. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń sportowych.

Organizatorami biegu byli Rada Osiedla „Stacja", UKS „MAG" Ostrołęka oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza. Zadbali oni o to, by na starcie mogły stanąć osoby w różnym wieku - od dzieci po dorosłych amatorów biegania. Zresztą, Stacja była dziś prawdziwym centrum ostrołęckich wydarzeń, bo niedługo przed biegiem na stacji kolejowej pojawił się... premier Donald Tusk.

Sportowe zmagania rozpoczął bieg najmłodszych uczestników w kategorii wiekowej 7–11 lat na dystansie 1000 metrów. Chwilę później na trasę ruszyły dzieci starsze — w kategorii 12–15 lat, również na dystansie jednego kilometra.

Punktem kulminacyjnym imprezy był bieg główny na dystansie 5000 metrów w kategorii open dla kobiet i mężczyzn. Trasa wiodła ulicami osiedla „Stacja" — z Placu Dworcowego biegacze pomknęli przez ulice Żeromskiego, Skowrońskiego, Wiejską i Starowiejską, by po dwóch okrążeniach wrócić na metę ulicą Żeromskiego.

Bieg Kolejarza to doskonały przykład wydarzenia, które łączy sportową rywalizację z integracją lokalnej społeczności. Tego typu imprezy promują aktywny i zdrowy tryb życia, zachęcają najmłodszych do regularnego ruchu, a jednocześnie budują więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców osiedla.

W biegu głównym na 5 km najlepsi byli: wśród panów Rafał Suchecki, a wśród pań Martyna Budziłek. Wyniki wszystkich kategorii wiekowych znajdziesz poniżej.

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Komentarze

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16:43, 13 czerwca 2026

Kopytko

A czemu Stasiek bieg tyłem? czyżby po spirolu mózg mu zawrócił  

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