Cenny punkt na wyjeździe. KS CK Troszyn remisuje z Olimpią Elbląg [WIDEO]

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 27 września 2025 0 Komentarzy

Piłkarze KS CK Troszyn przywieźli z Elbląga cenny punkt w kolejnym starciu III ligi. Goście zdołali wyrównać jeszcze w pierwszej połowie po trafieniu Jakuba Tyski z rzutu karnego, odpowiadając na wcześniejszą bramkę Bartosza Winklera.

Sobotnie popołudnie na stadionie Olimpii Elbląg przyniosło kibicom emocjonujące widowisko. Gospodarze, grający przed własną publicznością, rozpoczęli spotkanie z impetem, co przełożyło się na prowadzenie.

Już w 19. minucie Bartosz Winkler wykorzystał okazję i umieścił piłkę w bramce gości. Był to błąd w kryciu przy stałym fragmencie gry - zawodnik gospodarzy został pozostawiony bez opieki i celnie strzelił głową.

Wysiłki zawodników z Troszyna zostały nagrodzone tuż przed przerwą. W 45. minucie sędzia podyktował rzut karny dla gości. Początkowo piłkę miał Ruiz, ale oddał koledze i do strzału podszedł Jakub Tyska. Wykorzystał "jedenastkę" i było 1:1.

Po zmianie stron obie ekipy próbowały przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, jednak defensywa obu drużyn spisywała się dobrze.

Olimpia Elbląg - KS CK Troszyn 1:1 (1:1)

Wideo do artykułu:
