Chudek słynie z unihokeja! UKS Biedronka świętuje 30-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uczniowski Klub Sportowy "Biedronka" w Chudku obchodził swoje 30-lecie. Klub założony w 1995 roku przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku od trzech dekad szkoli młode pokolenia. Chudek słynie z unihokeja, pokazując, że nawet w małej miejscowości można stworzyć klub liczący się w krajowych rozgrywkach.

Uczniowski Klub Sportowy "Biedronka" w Chudku został założony w 1995 roku. Klub funkcjonuje przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku i od trzech dekad jest kuźnią młodych talentów unihokejowych. Głównym celem klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Chudku w unihokeju. Co roku UKS Biedronka uczestniczy w rozgrywkach unihokejowych na poziomie powiatu, międzypowiatu i województwa. Klub bierze też udział w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych, gdzie rywalizuje z najlepszymi drużynami z całego kraju.

To dowód na to, że praca trenerów i zaangażowanie młodych zawodników przynoszą efekty - niewielka miejscowość w powiecie ostrołęckim potrafi konkurować z klubami z dużych miast. Przez 30 lat klub wychował setki młodych sportowców, uczył ich nie tylko umiejętności sportowych, ale także wartości takich jak fair play, praca zespołowa i wytrwałość w dążeniu do celu.

Z okazji 30-lecia klubu odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której przypomniano najważniejsze momenty z historii UKS Biedronka, podziękowano trenerom, działaczom i wszystkim, którzy przez te trzy dekady wspierali rozwój unihokeja w Chudku. Prezesowi Marcinowi Lisiewskiemu oraz całej społeczności UKS Biedronka wypada jedynie pogratulować jubileuszu i życzyć kolejnych 30 lat sukcesów.

