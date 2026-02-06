Dwie piłkarki Jantaru Ostrołęka powołane do kadry Mazowsza U-15

10 lutego odbędzie się konsultacja szkoleniowa Kadry Mazowsza U15 Kobiet. Na zgrupowanie powołanych zostało 27 zawodniczek reprezentujących kluby zrzeszone w Mazowieckim ZPN. Wśród nich są dwie piłkarki z Jantaru Ostrołęka.

W gronie zawodniczek powołanych na konsultację szkoleniową Kadry Mazowsza U-15 znalazły się Anna Balińska i Maria Jastrzębska.

"Dowód na ciężką pracę"

"Każde takie powołanie to dowód na ciężką pracę na treningach oraz ogromne zaangażowanie! Wielkie gratulacje dla Was dziewczyny! Trzymamy kciuki za udany występ!" - napisał Jantar Ostrołęka na swoich mediach społecznościowych.

Powołania zawodniczek z Jantaru Ostrołęka to także dowód na rozwój kobiecej piłki nożnej w regionie. Jeszcze kilka lat temu dziewczyny grające w piłkę to była rzadkość, dziś Jantar działa prężnie a zawodniczki z Ostrołęki mogą rozwijać się sportowo.

Konsultacja szkoleniowa to okazja dla młodych zawodniczek, by zaprezentować swoje umiejętności trenerom kadry wojewódzkiej i powalczyć o stałe miejsce w reprezentacji Mazowsza. To także możliwość trenowania z najlepszymi rówieśniczkami z całego województwa i nauki od doświadczonych szkoleniowców.

