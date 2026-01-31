Ferie z karate w Ostrołęce. Tydzień treningów w hali Gołasia [WIDEO, ZDJĘCIA]

W ramach "Ferii na sportowo 2026" młodzi mieszkańcy Ostrołęki mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie sztuk walki. Tym razem do akcji wkroczyli mali karatecy. Zajęcia, które odbywały się w dniach 26-30 stycznia, przeprowadził Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin.

Przez tydzień w sali sportów walki hali im. Arkadiusza Gołasia zbierała się pokaźna grupa dzieci chcących poznać tajniki jednej z najstarszych odmian walki.

Treningi karate były znakomitą okazją rozpoczęcia przygody z aktywnością fizyczną. Dyscyplina ta zaliczana jest do najbardziej ogólnorozwojowych sportów, w szczególności u dzieci. Bez wątpienia był to jeden z powodów tak licznej frekwencji na feryjnych zajęciach. Młodzi adepci karate wynieśli z treningów wiele cennych wskazówek oraz umiejętności, które zaprocentują w przyszłości.

Kształtowanie charakteru

Ćwiczenia karate wywierają wpływ na kształtowanie charakteru, poznawanie własnych słabości i pracę nad sobą, a także redukują poziom strachu. Uczestnicy dzięki zajęciom mogli nauczyć się cierpliwości, samoobrony, stanowczości, czujności czy umiejętności samokontroli.

To nie tylko sport - to prawdziwa szkoła życia, która uczy dyscypliny, szacunku i determinacji w dążeniu do celu. Ogromna w tym zasługa trenerów Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin, którzy potrafili przekazać młodzieży nie tylko techniki walki, ale także wartości płynące z tej dyscypliny.

Po zakończeniu ostatniego dnia szkolenia wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego. Upominki były nagrodą za aktywne spędzenie pierwszego tygodnia ferii oraz ciężką pracę wykonaną podczas treningów.

