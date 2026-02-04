Ferie z wielobojem atletycznym w Ostrołęce. Młodzi siłacze otrzymali medale [WIDEO, ZDJĘCIA]

W trakcie ferii zimowych młodzi mieszkańcy regionu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach wieloboju atletycznego organizowanych przez klub UKS Atleta Ostrołęka. Treningi pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej ostrołęckiego klubu były szansą rozpoczęcia przygody ze sportami siłowymi oraz sylwetkowymi.

fot. MOSIR Ostrołęka

Zadbanie o prawidłową postawę, rozwój mięśni oraz ogólnej sprawności u młodych osób jest niezwykle ważne. Możliwość popracowania nad każdym z tych elementów zapewniły zajęcia prowadzone przez klub UKS Atleta Ostrołęka.

Ostrołęccy szkoleniowcy postarali się, by oprócz typowo siłowego treningu podczas zajęć pojawiło się również mnóstwo ćwiczeń ruchowych, sprawnościowych i innych. To ważne podejście - młode osoby potrzebują wszechstronnego rozwoju, a nie tylko jednostronnego treningu siłowego. Miejscem, w którym prowadzono treningi, była siłownia w hali widowiskowo-sportowej im. Arkadiusza Gołasia.

Na zakończenie ostatnich zajęć organizowanych w ramach "Ferii na sportowo 2026" przygotowano niespodziankę dla młodych atletów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego.

Zajęcia wieloboju atletycznego to kolejna udana inicjatywa w ramach bogatego programu "Ferie na sportowo 2026". Od boksu, przez tenis, karate, turnieje, aż po trening siłowy - dla młodzieży przygotowano prawdziwie różnorodną ofertę.

Źródło: MOSIR Ostrołęka
