Halo, halo, tu Volley. Potrafią nie tylko w siatkówkę, ale i w internety! [WIDEO]

SPS Volley Ostrołęka w ramach zapowiedzi meczu z Orlętami Raszyn zaprezentował przeróbkę piosenki Weekendu "Halo tu Londyn". Kreatywna forma promocji meczu to hit - co tu dużo mówić, w Volleyu wiedzą, jak to się robi.

"Halo halo, tu Volley, dzisiaj gramy wieczorem; no powiedz kochanie, czy masz mnie w planie; chcesz być, widzę po minie - wygrana nas nie minie; przyjdź głośno na hali pośpiewać dziś z nami" - tak brzmi siatkarska wersja hitu Weekendu.

Kreatywność w social media

Volley ciekawie prowadzi swoje media społecznościowe, stawiając na niestandardowe posty. Zamiast typowych zapowiedzi meczowych, klub stawia na humor, kreatywność i bezpośredni kontakt z kibicami. Ale to się klika, więc warto docenić kreatywność! W czasach, gdy media społecznościowe są pełne typowych, nudnych postów, takie pomysły wyróżniają się i przyciągają uwagę. W internety też trzeba umieć!

Ale przeróbka hitu Weekendu to przede wszystkim zaproszenie na mecz z liderem I ligi mazowieckiej, UKS Orlęta Raszyn. Spotkanie odbędzie się w sobotę 31 stycznia o godzinie 18:00 w hali im. Arkadiusza Gołasia.

SPS Volley Ostrołęka konsekwentnie buduje swoją markę jako klub, który nie tylko gra w siatkówkę, ale także potrafi nawiązać kontakt z kibicami w nowoczesny i kreatywny sposób. Posłuchajcie sami...

