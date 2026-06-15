Historyczny sukces! Dorota Gnoza mistrzynią Polski seniorek! [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 15 czerwca 2026 4 Komentarze

To wielki dzień dla ostrołęckiego sportu. Niespełna 17-letnia Dorota Gnoza, zawodniczka UKS Atleta Ostrołęka, została mistrzynią Polski seniorek w podnoszeniu ciężarów. Co więcej, podczas zawodów w Radomsku młoda ostrołęczanka aż czterokrotnie ustanowiła rekordy Polski juniorek młodszych.

fot. UKS Atleta Ostrołęka

W sobotę 13 czerwca 2026 roku o godzinie 11:30 na pomosty radomskiej powiatowej hali sportowej wyszła ostatnia kategoria wagowa +86 kg kobiet Mistrzostw Polski seniorek. Po uzyskaniu kwalifikacji barwy Ostrołęki reprezentowały dwie zawodniczki - juniorka młodsza, niespełna 17-letnia Dorota Gnoza, oraz juniorka, niespełna 18-letnia Julia Stachurska.

Cztery rekordy Polski!

O złoto i tytuł najsilniejszej Polki w tej kategorii walczyły bardzo doświadczona, sześciokrotna złota medalistka Mistrzostw Polski seniorek, multimedalistka Mistrzostw Europy U20 i U23 Kinga Kaczmarczyk z MAKS Tytan Oława oraz młoda Dorota Gnoza - brązowa medalistka ME U17 sprzed roku oraz medalistka MP U15 i U17.

Mimo młodego wieku i konfrontacji z tak utytułowaną rywalką, to ostrołęczanka okazała się najlepsza. Dorota Gnoza zdobyła aż trzy złote medale - za rwanie 92 kg, podrzut 118 kg oraz wynik 210 kg w dwuboju.

Srebrny medal przypadł Kindze Kaczmarczyk za 202 kg w dwuboju (89+113), a brązowy — Izabeli Podlipnej z UKS Talent Wrocław za 190 kg w dwuboju (85+105). Czwarte miejsce zajęła Kamila Pytlech (AZS UJD Częstochowa) z wynikiem 184 kg (83+101), a piąte Amelia Andrzejewska (MAKS Tytan Oława) — 178 kg (78+100).

Występ Doroty Gnozy był prawdziwym popisem. Świeżo upieczona mistrzyni Polski seniorek wykonała pięć udanych podejść i aż czterokrotnie ustanowiła rekordy Polski juniorek młodszych.

Pierwszy rekord padł, gdy wyrwała 92 kg (przy standardzie 90 kg). Drugi ustanowiła w dwuboju, gdy podrzut 114 kg dał jej wynik 206 kg (standard 204 kg). Trzeci rekord zanotowała po podrzucie 118 kg (standard 114 kg), a czwarty — gdy ten sam wynik dał jej 210 kg w dwuboju (standard 204 kg).

Udany start Julii

Druga z ostrołęckich zawodniczek, Julia Stachurska, również spisała się znakomicie. Wyrwała 71 kg, podrzuciła 91 kg, a w dwuboju zgromadziła 162 kg, co uplasowało ją na premiowanej 6. pozycji wśród startujących. Co warte podkreślenia, Julia jako jedyna w tej kategorii zaliczyła wszystkie sześć udanych podejść.

Obie zawodniczki to uczennice ostrołęckich szkół. Dorota Gnoza uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema, natomiast Julia Stachurska w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.

To bez wątpienia ogromny sukces sportowy obu dziewczyn. Tytuł mistrzyni Polski seniorek wywalczony przez niespełna 17-latkę, w dodatku okraszony czterema rekordami kraju, to osiągnięcie, które zapowiada wielką karierę. Gratulujemy Dorocie i Julii wspaniałych wyników oraz dziękujemy za dostarczone emocje. Ostrołęka może być z Was naprawdę dumna!

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Komentarze

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12:40, 15 czerwca 2026

Łyse

Gratulacje,  duma dla gminy łyse.

ocena: -         zgłoś
...
11:39, 15 czerwca 2026

Łyse

Gratulacje,  duma dla gminy łyse.

ocena: -         zgłoś
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11:16, 15 czerwca 2026

Rysiek

Gratulacje dla zawodniczek i trenerów. Życzę powodzenia i dalszych sukcesów 💪🖐️

ocena: -         zgłoś
...
10:40, 15 czerwca 2026

Amelia

Brawo brawo niech inni popatrzą, że można z radością uprawiać każdy sport i czerpać z tego radość. Dziewczyny zawsze uśmiechnięte. Gratuluję

ocena: -         zgłoś

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