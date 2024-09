I liga piłki ręcznej. Druga porażka Trójki Ostrołęka w sezonie [WYNIKI, TABELA]

W hali im. Arkadiusza Gołasia doszło do emocjonującego spotkania piłki ręcznej w ramach rozgrywek I ligi, w którym Trójka Ostrołęka podejmowała Pabiks Pabianice. Niestety, gospodarze musieli uznać wyższość rywali, przegrywając 27:33.

Pierwsza połowa meczu należała zdecydowanie do gości z Pabianic. Od początku spotkania prezentowali oni szybką i skuteczną grę, co zaowocowało prowadzeniem do przerwy 9:16. Trójce nie udało się ani razu wyjść na prowadzenie, a remis widniał na tablicy wyników tylko raz - przy stanie 1:1.

W drugiej połowie goście powiększali przewagę (nawet do 12 bramek przy 24:12). I choć końcówka meczu należała do Trójki to wcześniejszy zapas zbudowany przez Pabiks pozwolił przyjezdnym dowieźć zwycięstwo do końca.

To już druga porażka Trójki Ostrołęka w tym sezonie. Mimo tego, drużyna wciąż ma szansę na poprawę swojej pozycji w tabeli. Przed piłkarzami ręcznymi z Ostrołęki jeszcze wiele wyzwań. Najbliższe - w 3. kolejce wyjazdowy mecz z Warszawianką.

ZOBACZ WYNIKI I TABELĘ I LIGI GR. C

Trójka Ostrołęka - Pabiks Pabianice 27:33 (9:16)

Trójka: Obidziński 2, Jędrzejewski 1, Świerżewski, Turski 5, Głażewski, Żebrowski 1, Marszałek 1, Sypiański 4, Rybicki, Brzozowski 1, Minota 1, Kuszniruk 1, Wysocki, Celiński 4, Bartnicki 6.

