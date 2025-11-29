Koncert Troszyna! KS CK zdeklasował Świt [WIDEO]

Piłka nożna 0 Komentarzy

Udostępnij

W ostatnim jesiennym meczu KS CK Troszyn pokonał Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5:0. Kapitalny występ drużyny z powiatu ostrołęckiego był idealnym pożegnaniem z troszyńską publiką przed zimową przerwą, która potrwa do przełomu lutego i marca.

W 19. minucie Troszyn napędził akcję lewą stroną, piłka została zagrana wzdłuż bramki i na dalszym słupku nogę dołożył Jakub Domański, dając prowadzenie 1:0. Po pół godzinie gry było już 2:0 dla Troszyna. Ruiz powalczył o piłkę w polu karnym gości, odebrał ją zawodnikowi Świtu i wrzucił do Ciacha, a ten po chwili mógł cieszyć się z gola.

Po przerwie KS CK nie zwolnił tempa. W 49. minucie Tyska trafił w słupek, a piłkę do siatki dobił Charkiewicz. Choć była chwila wątpliwości, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, to sędzia wskazał na środek.

Chwilę później było już 4:0. Wspomniany Edgardo Ruiz, który miał już świetną asystę, tym razem huknął z dystansu, doprowadzając bramkarza gości do rozpaczy. I w końcu 74. minuta, rzut rożny, zamieszanie podbramkowe i Alex Protaziuk ustala wynik spotkania na 5:0.

KS CK Troszyn - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5:0 (2:0)

19 meczów, 25 punktów. 7 zwycięstw, 4 remisy, 8 porażek i bilans bramkowy 45:33. Jesienny dorobek KS CK Troszyn w III lidze, jako beniaminka, może cieszyć kibiców drużyny z powiatu ostrołęckiego.

Transmisję z meczu KS CK Troszyn - Świt Nowy Dwór Mazowiecki przeprowadził RCS Livestream.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: