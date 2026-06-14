Koniec sezonu w okręgówce. Ale Rzekunianka jeszcze powalczy!

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 14 czerwca 2026 0 Komentarzy

W ostatniej kolejce okręgówki ULKS Ołdaki pokonał Opię Opinogóra 4:1, Narew II Ostrołęka przegrała z Ostrovią 0:1, Kurpik Kadzidło wygrał z Koroną Szydłowo 3:1. Rzekunianka gra dalej w barażach.

O pierwsze miejsce w lidze okręgowej w ostatniej serii gier walczyła jeszcze Rzekunianka Rzekuń. Ostatecznie wygrała po dramatycznym meczu 3:2 z Wkrą Bieżuń, ale jej bezpośredni rywal - Gladiator Słoszewo - wygrał z Soną Nowe Miasto 6:2 i przypieczętował awans z pierwszego miejsca.

To oznacza, że Rzekunianka... gra dalej.

"Dla nas sezon się nie skończył. Już w środę jedziemy do Radomia walczyć w barażach o awans do 5 ligi" - informuje Rzekunianka. Rywal - to Radomiak II Radom. Pierszy mecz w Radomiu, rewanż w Rzekuniu. Czy tym razem się uda? Kibice z pewnością będą trzymać kciuki za zespół z powiatu ostrołęckiego.

Rzekunianka po 30 meczach skończyła sezon na 2. miejscu (65 pkt), trzecie miejsce zajął ULKS Ołdaki (58 pkt), szóste - Kurpik Kadzidło (45 pkt), a siódme Narew II Ostrołęka (43 pkt).

>> ZOBACZ TABELĘ KOŃCOWĄ LIGI OKRĘGOWEJ <<

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