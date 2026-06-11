KS CK Troszyn ma nowego trenera!

Redakcja eOstroleka.pl
Piłka nożna 11 czerwca 2026 2 Komentarze

Michał Hryszko zastąpi Michała Złotkowskiego w roli trenera III-ligowego KS CK Troszyn. Szkoleniowiec związany ostatnio z KS Wasilków został zaprezentowany jako nowy trener Troszyna.

Michał Hryszko ma 37 lat, jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. W karierze piłkarskiej reprezentował nie tylko kluby z Białegostoku, ale również ekipy z Łomży, Zambrowa, Ełku, Wysokiego Mazowieckiego czy Wasilkowa. W ostatnim sezonie w III lidze czterokrotnie pojawił się jako grający trener na boisku w barwach KS Wasilków.

- Przed nami wyjątkowy czas. KS CK Troszyn znajduje się dziś w miejscu, w którym potrzebuje ludzi gotowych do podejmowania największych wyzwań. Wierzymy, że właśnie takim człowiekiem jest Trener Michał Hryszko - informuje KS CK Troszyn.

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Komentarze

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05:37, 12 czerwca 2026

Kibic

Dobry szkoleniowiec  

ocena: -         zgłoś
...
17:01, 11 czerwca 2026

DIsbda

Sam będzie? Kto z nim w sztabie ?  

ocena: -         zgłoś

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