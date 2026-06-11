KS CK Troszyn ma nowego trenera!

Michał Hryszko zastąpi Michała Złotkowskiego w roli trenera III-ligowego KS CK Troszyn. Szkoleniowiec związany ostatnio z KS Wasilków został zaprezentowany jako nowy trener Troszyna.
Michał Hryszko ma 37 lat, jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. W karierze piłkarskiej reprezentował nie tylko kluby z Białegostoku, ale również ekipy z Łomży, Zambrowa, Ełku, Wysokiego Mazowieckiego czy Wasilkowa. W ostatnim sezonie w III lidze czterokrotnie pojawił się jako grający trener na boisku w barwach KS Wasilków.
- Przed nami wyjątkowy czas. KS CK Troszyn znajduje się dziś w miejscu, w którym potrzebuje ludzi gotowych do podejmowania największych wyzwań. Wierzymy, że właśnie takim człowiekiem jest Trener Michał Hryszko - informuje KS CK Troszyn.
Komentarze
Kibic
Dobry szkoleniowiec
DIsbda
Sam będzie? Kto z nim w sztabie ?
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