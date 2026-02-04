KS CK Troszyn wzmacnia ofensywę! Dwuletni kontrakt młodego napastnika

Fabian Leonowicz we wrześniu skończy 22 lata, występuje na pozycji napastnika i ma za sobą grę w III ligowej Zawiszy Bydgoszcz, a ostatnio w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, także na poziomie III ligi. Właśnie został zawodnikiem KS CK Troszyn.

Fabian Leonowicz na zasadzie transferu definitywnego dołączył z trzecioligowego MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki, podpisując z Troszynem dwuletni kontrakt. Już zdążył zaznaczyć swoją obecność, zaliczając asystę w sparingowym spotkaniu z Hutnikiem Warszawa.

Klub w bardzo barwny sposób zaprezentował nowego zawodnika: "Przerażająca szybkość, ofensywna uniwersalność, ekscytująca skala talentu osadzona w kubaturze rygoru ciężkiej pracy Trenera Złotkowskiego".

To pokazuje, że Leonowicz to piłkarz o dużych walorach fizycznych - przede wszystkim szybkości - oraz uniwersalny w ofensywie, czyli mogący grać na różnych pozycjach w ataku.

Transfer Fabiana Leonowicza to pierwsze wzmocnienie KS CK Troszyn przed rundą wiosenną III ligi.

