Mecz o "sześć punktów"! SPS Volley podejmie Huragan Wołomin

Redakcja eOstroleka.pl
28 listopada 2025

W sobotę wieczorem w hali im. Arkadiusza Gołasia dojdzie do niezwykłego starcia dwóch zespołów walczących o poprawę sytuacji w tabeli I ligi mazowieckiej seniorów. SPS Volley Ostrołęka zmierzy się z Huraganem Wołomin w meczu, który może okazać się przełomowy dla obu drużyn.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 i zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obie ekipy mają za sobą trudny początek sezonu i znajdują się w dolnej części tabeli, co sprawia, że każdy punkt ma ogromne znaczenie.

SPS Volley Ostrołęka po sześciu rozegranych meczach może pochwalić się jednym zwycięstwem i dorobkiem pięciu punktów, co daje drużynie siódmą pozycję w tabeli. Niewiele gorzej wygląda sytuacja gości z Wołomina – Huragan również wygrał jedno z sześciu spotkań, ale z trzema punktami na koncie zajmuje dziesiąte miejsce.

>> ZOBACZ TABELĘ I LIGI MAZOWIECKIEJ <<

Zbliżone bilanse obu zespołów sugerują, że sobotni mecz będzie wyrównaną walką, w której o wyniku mogą zdecydować detale. To właśnie takie spotkania często dostarczają najwięcej emocji, gdy każda piłka ma znaczenie, a zawodnicy walczą do ostatniego punktu. Siatkarze SPS Volley zdają sobie sprawę, jak ważne jest wsparcie własnych kibiców, szczególnie w tak kluczowym pojedynku. Głośny doping z trybun potrafi dodać skrzydeł gospodarze i stać się dodatkowym atutem w walce o zwycięstwo.

Hala im. Arkadiusza Gołasia w sobotni wieczór powinna być świetnym miejscem dla wszystkich miłośników siatkówki. Emocje gwarantowane!

SPS Volley Ostrołęka – Huragan Wołomin
Sobota, 29 listopada 2025, godz. 19:00
Hala im. Arkadiusza Gołasia, Ostrołęka

