Finał Mistrzostw Polski w kolarstwie. Brzeźna i Banaszek na tronie [WYNIKI, WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolarstwo 0 Komentarzy

Ostatni dzień Mistrzostw Polski przyniósł ogromne emocje w wyścigu pań, ale równie fantastyczną rywalizację w wyścigu mężczyzn na 227-kilometrowym dystansie drogami Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

W niedzielny poranek na trasie zobaczyliśmy zawodniczki U-23 oraz elitę pań. 144-kilometrową trasę wśród orliczek najszybciej pokonała Zuzanna Chylińska (TKK Pacific) z czasem 03:27.24. Druga była Maja Tracka, a razem z nią na metę wpadła trzecia Dominika Włodarczyk - obie z czasem 3:28.29, obie z klubu MAT ATOM Deweloper Wrocław.

WYNIKI KOBIET U23 (201,76 KB)

W rywalizacji elity kobiet najlepsza była Monika Brzeźna z MAT ATOM Deweloper Wrocław - jej czas to 3:27.23, drugie miejsce zajęła Karolina Perekitko z Team Groupe Abadie - 3:27.24, a trzecie Zuzanna Chylińska z TKK Pacific (3:27.24).

WYNIKI ELITY KOBIET (521,28 KB)

W końcu to, na co kibice czekali od kilku dni: wyścig elity mężczyzn, najważniejsza rywalizacja kolarskich Mistrzostw Polski. Od początku kolarzom towarzyszył ulewny deszcz. Po kilkudziesięciu kilometrach mocna 12-osobowa grupa odjechała peletonowi. Najpierw było to 2 minuty przewagi, później wzrosła ona do nawet pięciu minuty. Faworyzowany Michał Kwiatkowski został w peletonie, a w dwunastoosobowej ucieczce znalzł się, jak się okazało przyszły mistrz Alan Banaszek.

Na około 70 kilometrów przed metą wspomniany Banaszek wraz z Marcinem Budzińskim i Filipem Maciejukiem ruszyli we trójkę do mety, rozrywając ucieczkę. Nawet incydent na rondzie Łupaszki (pomylony zjazd) nie wpłynął na wyniki: prowadząca trójka była niesamowicie mocna.

Ostatecznie w sprinterskim pojedynku na ostatniej prostej tytuł mistrza Polski wywalczył Alan Banaszek, drugi był Filip Maciejuk, a trzeci Marcin Budziński. Ich czas to 4 godziny, 44 minuty i 57 sekund - tak pokonali 227 kilometrów trasy biegnącej przez gminy Lelis, Łyse, Myszyniec, Czarnia, Kadzidło, Baranowo i Olszewo-Borki, a także Ostrołękę. Wspomniany wcześniej Kwiatkowski, mistrz świata z 2014 r., finiszował na 10. pozycji.

WYNIKI ELITY MĘŻCZYZN (651,02 KB)

W uroczystości zakończenia Mistrzostw Polski udział wziął marszałek Mazowsza Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, samorządowcy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski, a także goście, w tym m.in. burmistrz Nowego Dworu Maz. Jacek Kowalski. Wszyscy podkreślali: Ostrołęka organizacyjny egzamin zdała na piątkę i pokazała, że w całym regionie są fantastyczne trasy dla kolarzy.

