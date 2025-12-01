Młodzi zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka z medalami w Ciechanowie [ZDJĘCIA]

Inne 0 Komentarzy

Udostępnij

Młodzi zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka udowodnili swoją wszechstronność podczas mazowieckiego wieloboju atletycznego w Ciechanowie.

W sobotę, 29 listopada, hala im. I. Palińskiego w Ciechanowie stała się areną sportowej rywalizacji najmłodszych atletów z całego Mazowsza. Drużynowy memoriał Andrzeja Matusiaka i Jerzego Ostrowskiego przyciągnął utalentowaną młodzież, a barwy Ostrołęki reprezentowała czwórka zawodników z UKS Atleta Ostrołęka.

Liwia Zalewska, Błażej Bakuła, Mateusz Korytkowski i Jakub Zalewski – wszyscy w grupie wiekowej 7-12 lat – zmierzyli się w czterech różnorodnych konkurencjach. Program zawodów obejmował bieg wahadłowy 4x10 metrów, skok obunóż z miejsca, rzut piłką lekarską za siebie oraz pokazy techniki rwania i podrzutu sztangi.

– Jak zawsze pozycje na podium były dla naszych ambitnych skrzatów – podkreśla trener Władysław Niedźwiecki. – Bardzo ambitnie walczyli w każdej z konkurencji, demonstrując przy tym piękną technikę.

Podium dla Mateusza i Kuby, świetne wyniki całej ekipy

W grupie chłopców 7-10 lat najlepiej spisał się Mateusz Korytkowski, który stanął na drugim stopniu podium. Tuż za nim uplasował się Kuba Zalewski, a Błażej Bakuła zajął ósmą pozycję. Wśród młodszych dziewcząt Liwia Zalewska zaprezentowała się znakomicie, zajmując siódme miejsce.

– Fajna ogólnorozwojowa zabawa sportowa. Jesteśmy dumni z Was – podsumowuje trener Niedźwiecki, który zapowiada, że już w nadchodzącym weekendzie czeka kolejny wielobój.

Wielobój atletyczny to doskonała forma treningu dla młodych sportowców, rozwijająca wszechstronność motoryczną i pozwalająca sprawdzić się w różnych dyscyplinach. Dla skrzatów z UKS Atleta Ostrołęka to kolejna okazja do zdobywania cennego doświadstwa sportowego i rywalizacji z rówieśnikami z całego regionu.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|

Czytaj również: