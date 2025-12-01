Młodzi zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka z medalami w Ciechanowie [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 01 grudnia 2025 0 Komentarzy

Młodzi zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka udowodnili swoją wszechstronność podczas mazowieckiego wieloboju atletycznego w Ciechanowie.

W sobotę, 29 listopada, hala im. I. Palińskiego w Ciechanowie stała się areną sportowej rywalizacji najmłodszych atletów z całego Mazowsza. Drużynowy memoriał Andrzeja Matusiaka i Jerzego Ostrowskiego przyciągnął utalentowaną młodzież, a barwy Ostrołęki reprezentowała czwórka zawodników z UKS Atleta Ostrołęka.

Liwia Zalewska, Błażej Bakuła, Mateusz Korytkowski i Jakub Zalewski – wszyscy w grupie wiekowej 7-12 lat – zmierzyli się w czterech różnorodnych konkurencjach. Program zawodów obejmował bieg wahadłowy 4x10 metrów, skok obunóż z miejsca, rzut piłką lekarską za siebie oraz pokazy techniki rwania i podrzutu sztangi.

Jak zawsze pozycje na podium były dla naszych ambitnych skrzatów – podkreśla trener Władysław Niedźwiecki. – Bardzo ambitnie walczyli w każdej z konkurencji, demonstrując przy tym piękną technikę.

Podium dla Mateusza i Kuby, świetne wyniki całej ekipy

W grupie chłopców 7-10 lat najlepiej spisał się Mateusz Korytkowski, który stanął na drugim stopniu podium. Tuż za nim uplasował się Kuba Zalewski, a Błażej Bakuła zajął ósmą pozycję. Wśród młodszych dziewcząt Liwia Zalewska zaprezentowała się znakomicie, zajmując siódme miejsce.

– Fajna ogólnorozwojowa zabawa sportowa. Jesteśmy dumni z Was – podsumowuje trener Niedźwiecki, który zapowiada, że już w nadchodzącym weekendzie czeka kolejny wielobój.

Wielobój atletyczny to doskonała forma treningu dla młodych sportowców, rozwijająca wszechstronność motoryczną i pozwalająca sprawdzić się w różnych dyscyplinach. Dla skrzatów z UKS Atleta Ostrołęka to kolejna okazja do zdobywania cennego doświadstwa sportowego i rywalizacji z rówieśnikami z całego regionu.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Zobacz więcej zdjęć ...
Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
B Klasa Ostrołęcka Bartnik Myszyniec Damian Gałązka. Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga mecz piłkarski medale piłka nożna rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka transfer Świt Baranowo
FaceBook