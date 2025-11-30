SPS Volley Ostrołęka rozbił Huragan! Drugie z rzędu 3:0 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Siatkarze SPS Volley Ostrołęka potwierdzają, że są w doskonałej formie. Po ubiegłotygodniowym triumfie, zespół prowadzony przez trenera Łukasza Kadłubowskiego ponownie nie dał szans rywalom, pokonując KS Huragan Wołomin 3:0 w meczu I ligi mazowieckiej.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 (25:18, 25:17, 25:13), pokazując pełną dominację gospodarzy na każdym etapie gry. Szczególnie imponujący był trzeci set, w którym różnica punktowa osiągnęła najwyższą wartość.

Trener Kadłubowski wykorzystał komfortową sytuację do rotacji składu, dając szansę gry różnym zawodnikom. Szeroka kadra odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób, utrzymując wysoki poziom gry niezależnie od zmian personalnych na parkiecie. Tytuł MVP spotkania przypadł Maciejowi Kułasowi, który zaprezentował się z najlepszej strony i znacząco przyczynił się do zwycięstwa drużyny.

Nie bez znaczenia było również wsparcie kibiców, którzy stworzyli gorącą atmosferę na trybunach, dodając dodatkowej motywacji swoim ulubieńcom.

Przed zespołem z Ostrołęki kolejne wyzwanie – wyjazd do Szydłowca. Jeśli forma drużyny utrzyma się na obecnym poziomie, kibice mogą liczyć na kolejne emocje i walkę o trzecie zwycięstwo z rzędu.

SPS Volley Ostrołęka – KS Huragan Wołomin 3:0 (25:18, 25:17, 25:13)

