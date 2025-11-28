Narew Ostrołęka testuje formę. Dwa sparingi po rundzie jesiennej

Po zakończeniu udanej rundy jesiennej sezonu 2025/26 piłkarze Narwi Ostrołęka nie odpuszczają. Drużyna rozegrała dwa mecze kontrolne, które miały na celu utrzymanie formy.

Zespół prowadzony przez trenera Łukasza Bałazego wykorzystał wolny czas między ostatnim meczem ligowym a zbliżającą się przerwą zimową na intensywną pracę. W ciągu tygodnia Narew dwukrotnie stanęła do gry. 

Pierwszy sparing odbył się 21 listopada na własnym terenie w Ostrołęce. Przeciwnikiem była druga drużyna ŁKS-u Łomża, z którą Narew nie miała większych problemów, wygrywając 6:1. Już w pierwszej połowie gospodarze objęli prowadzenie trzema bramkami. Wynik otworzył w 10. minucie Skonieczny, a przed przerwą trafiali jeszcze Zyśk (32') i Gumowski (35'). Goście zdołali odpowiedzieć jedynie honorowym trafieniem w 24. minucie.

Po zmianie stron Narew kontynuowała pokaz siły. W 64. minucie na listę strzelców wpisał się Krawczyk, dziewięć minut później Bandorowicz, a w doliczonym czasie gry rezultat ustalił z karnego Borowiecki. Trener Narwi skorzystał z możliwości sprawdzenia wielu zawodników – w trakcie meczu na boisku pojawiło się aż 17 piłkarzy, co pozwoliło ocenić dyspozycję całej kadry.

Drugi sparing został rozegrany sześć dni później, 27 listopada, na wyjeździe w Wyszkowie. Tam Narew zmierzyła się z lokalnym Bugiem i zremisowała 1:1. Mecz był znacznie bardziej wyrównany niż poprzedni. Gospodarze objęli prowadzenie tuż przed przerwą – w 42. minucie trafił Nasiadka. Narew długo szukała odpowiedzi, którą znalazła w 74. minucie, gdy do siatki trafił Zaręba, wyrównując stan rywalizacji. Również w tym spotkaniu sztab szkoleniowy rotował składem, dając szansę gry wielu zawodnikom - co ciekawe, na boisku w bramce pojawił się także... Andrzej Łyziński.

Oba sparingi pokazały, że Narew ma do dyspozycji szeroki skład, a wielu zawodników jest w dobrej dyspozycji. Po udanej rundzie jesiennej, w której zespół zgromadził 33 punkty i zajmuje trzecią pozycję w tabeli V ligi, zimowe przygotowania będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania formy.

Po wpisie na stronie klubu. Jest odpowiedź na twoje pytanie ,że nie, bo mają stabilny skład będą nim żonglować co doprowadzi nie pierwszy raz do utraty 3 miejsca. Ten klub kombinuje jak nie wydawać pieniędzy na wzmocnienia a opierać się na lokalnym pospolitym ruszeniu.
Podstawa to stabilny dobrze wyszkolony z doświadczeniem trener i z dobranym składem wokół drużyny.  A tu udało się bez tego, ale nie gwarantuje końcowego sukcesu. Rezerwy Polonii jak i Nadnarwianki raczej nie odpuszczą awansu. Tylko brak finansowania i presji prezesów może dopuścić do zajęcia premiowanego miejsca przez zespoły od 6 miejsca. I nie musi o być Narew!

Będą jakieś wzmocnienia w przerwie zimowej? Jest szansa awansu tylko przydałoby się bardziej wzmocnić drużynę dwoma trzema dobrymi oganymii zawodnikami

