Narew Ostrołęka testuje formę. Dwa sparingi po rundzie jesiennej

Po zakończeniu udanej rundy jesiennej sezonu 2025/26 piłkarze Narwi Ostrołęka nie odpuszczają. Drużyna rozegrała dwa mecze kontrolne, które miały na celu utrzymanie formy.

Zespół prowadzony przez trenera Łukasza Bałazego wykorzystał wolny czas między ostatnim meczem ligowym a zbliżającą się przerwą zimową na intensywną pracę. W ciągu tygodnia Narew dwukrotnie stanęła do gry.

Pierwszy sparing odbył się 21 listopada na własnym terenie w Ostrołęce. Przeciwnikiem była druga drużyna ŁKS-u Łomża, z którą Narew nie miała większych problemów, wygrywając 6:1. Już w pierwszej połowie gospodarze objęli prowadzenie trzema bramkami. Wynik otworzył w 10. minucie Skonieczny, a przed przerwą trafiali jeszcze Zyśk (32') i Gumowski (35'). Goście zdołali odpowiedzieć jedynie honorowym trafieniem w 24. minucie.

Po zmianie stron Narew kontynuowała pokaz siły. W 64. minucie na listę strzelców wpisał się Krawczyk, dziewięć minut później Bandorowicz, a w doliczonym czasie gry rezultat ustalił z karnego Borowiecki. Trener Narwi skorzystał z możliwości sprawdzenia wielu zawodników – w trakcie meczu na boisku pojawiło się aż 17 piłkarzy, co pozwoliło ocenić dyspozycję całej kadry.

Drugi sparing został rozegrany sześć dni później, 27 listopada, na wyjeździe w Wyszkowie. Tam Narew zmierzyła się z lokalnym Bugiem i zremisowała 1:1. Mecz był znacznie bardziej wyrównany niż poprzedni. Gospodarze objęli prowadzenie tuż przed przerwą – w 42. minucie trafił Nasiadka. Narew długo szukała odpowiedzi, którą znalazła w 74. minucie, gdy do siatki trafił Zaręba, wyrównując stan rywalizacji. Również w tym spotkaniu sztab szkoleniowy rotował składem, dając szansę gry wielu zawodnikom - co ciekawe, na boisku w bramce pojawił się także... Andrzej Łyziński.

Oba sparingi pokazały, że Narew ma do dyspozycji szeroki skład, a wielu zawodników jest w dobrej dyspozycji. Po udanej rundzie jesiennej, w której zespół zgromadził 33 punkty i zajmuje trzecią pozycję w tabeli V ligi, zimowe przygotowania będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania formy.

