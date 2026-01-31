Niesamowite emocje w hali Gołasia! SPS Volley pokonał lidera! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 31 stycznia 2026 4 Komentarze

Ostatnio kibice w hali im. Arkadiusza Gołasia mają szczęście do niesamowitych spotkań. W sobotni wieczór jednak przebito wszelkie bariery emocji. Po niesamowitym meczu, pełnym zwrotów akcji, SPS Volley Ostrołęka pokonał lidera - UKS Orlęta Raszyn 3:2!

Mecz rozpoczął się rewelacyjnie dla gospodarzy. SPS Volley wygrał pierwszego seta 25:23, a następnie drugiego 26:24. Dwa sety przewagi nad liderem tabeli - to był wymarzony scenariusz! Jednak ekipa Orlęta Raszyn nie byłaby liderem, gdyby poddawała się bez walki. W trzecim secie goście wygrali 25:20. Czwarty set był jeszcze bardziej jednostronny - Raszyn wygrał 25:15 i doprowadził do tie-breaka.

Piąty, decydujący set to były prawdziwe emocje. Każda piłka miała ogromne znaczenie. SPS Volley pokazał jednak wielki charakter i w końcówce udowodnił, że zasługuje na zwycięstwo. Tie-break zakończył się wynikiem 15:13 dla gospodarzy!

Najlepszym zawodnikiem meczu został Damian Kwiatkowski. "Ta drużyna jest niesamowita w tym roku! Brawo Panowie! JAZDA VOLLEY JAZDA!" - tak klub podsumował sobotni triumf w I lidze mazowieckiej. Za ten mecz należą się wielkie brawa podopiecznym Łukasza Kadłubowskiego.

SPS Volley Ostrołęka - UKS Orlęta Raszyn 3:2 (25:23, 26:24, 20:25, 15:25, 15:13)

Komentarze

...
18:59, 01 lutego 2026

do pokolenia 60+

Nie ma szans na żadne play off, dlatego, że są na 4 miejscu od końca i zbyt duże straty do czołówki. Może za 6 lat uda się awansować.

ocena: 34%         zgłoś
...
17:49, 01 lutego 2026

pokolenie 60+

czy w tej lidze są jakieś play off y

ocena: 100%         zgłoś
...
16:32, 01 lutego 2026

do flaszaka

I tak nic nie zmienia dla ekipy z Raszyna  jaki z Ostrołęki. Nie musieli grać na 100%. Podział punktów zadowala  każdej ze stron.

ocena: -         zgłoś
...
08:28, 01 lutego 2026

🙃

Flaszka dla ślepego sędziego. Co dodrukował to jego  

ocena: -         zgłoś

FaceBook