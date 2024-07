Nowe rozdanie w Świcie Baranowo z powrotem na ławkę trenerską. "Mam coś do udowodnienia"

Za Świtem Baranowo nieudany sezon zakończony rezygnacją dotychczasowego trenera. Ale piłkarskie życie nie znosi próżni - w nadchodzącym sezonie drużyna z Baranowa postara się o jak najlepszy wynik pod wodzą nowego szkoleniowca. Nowego-starego, bo będzie to dla niego powrót do Świtu.

W sezonie 2023/24 w A Klasie Świt Baranowo wygrał jedynie 3 z 26 meczów, dołożył do tego 6 remisów i aż 17 porażek, co oznaczało 13. miejsce w lidze i spadek do B Klasy. Po sezonie trener Wojciech Gąska zrezygnował z prowadzenia Świtu. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że jego miejsce zajmie Damian Dąbrowski.

Sam trener potwierdził, że taka decyzja zapadła. - Mam po swojej pierwszej kadencji w Świcie sobie coś do udowodnienia - mówi nam Dąbrowski. "Na pierwszym miejscu chcę przywrócić uśmiech zawodnikom i kibicom po ostatnim ciężkim sezonie" - wskazuje, dodając drugi cel:

By drużyna prezentowała styl gry, który odpowiada moim wartościom trenerskim, a jeśli przyniosą one od razu efekty to celem będzie także dobry wynik sportowy w pierwszym sezonie

Dla Damiana Dąbrowskiego będzie to powrót do Świtu Baranowo. Trener ten prowadził już drużynę w latach 2019-2022.

