Ostrołęccy sztangiści z garścią rekordów życiowych na memoriаlе w Ciechanowie [ZDJĘCIA]

Zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka pokazali się z bardzo dobrej strony podczas drużynowego międzynarodowego memoriału Andrzeja Matusiaka i Jerzego Ostrowskiego w podnoszeniu ciężarów. Impreza, która odbyła się 29 listopada 2025 roku na hali im. I. Palińskiego w Ciechanowie, przyniosła ostrołęckiej ekipie masę rekordów życiowych.

Memoriał został rozegrany w nietypowej formule – bez podziału na kategorie wagowe i wiekowe, co znacząco utrudniło zadanie młodym adeptom sztuki dwubojowej. Mimo tego zawodnicy z Ostrołęki stanęli na wysokości zadania. Najlepiej w gronie pań spisała się Dorota Gnoza, która zajęła piąte miejsce z wynikiem 205 kg w dwuboju. To jej rekord życiowy, na który złożyły się: 91 kg w rwaniu (również rekord życiowy) oraz 114 kg w podrzucie.

Szczególnie udane starty zaliczyli najmłodsi reprezentanci ostrołęckiego klubu. Pola Michalak ustanowiła rekord życiowy w każdej konkurencji, zdobywając 71 kg w dwuboju (31 kg w rwaniu i 40 kg w podrzucie), co dało jej 30. miejsce. Wojciech Bakuła uzyskał identyczny rezultat jak Gnoza – 205 kg, z czego 114 kg w podrzucie to jego rekord życiowy. Ten wynik zapewnił mu 21. lokatę. Szymon Padzik zajął wysokie, 20. miejsce z wynikiem 194 kg w dwuboju, poprawiając swoje rekordy życiowe zarówno w rwaniu (84 kg), jak i podrzucie (110 kg).

Szczególne brawa należą się najmłodszemu i najlżejszemu uczestnikowi zawodów – Janowi Tarcickiemu, który w swoim debiucie zaliczył aż pięć z sześciu podejść, zdobywając łącznie 70 kg (32 kg + 38 kg). 48. miejsce to bardzo przyzwoity wynik jak na debiutanta.

Pozostali reprezentanci UKS Atleta Ostrołęka również zaprezentowali się godnie:

Julia Stachurska utrzymała swoją formę, zdobywając 159 kg (72+87) i 19. miejsce

Szymon Bieńkowski osiągnął 150 kg (65 kg rekord życiowy w rwaniu + 85 kg), zajmując 41. pozycję

Jan Mielnicki z wynikiem 165 kg (75+90) uplasował się na 29. miejscu

Sebastian Korzeniecki poprawił wszystkie swoje rekordy życiowe, osiągając 132 kg (60+72) i 42. miejsce

Maciej Korczakowski również ustanowił nowe rekordy życiowe: 123 kg w dwuboju (58+65), co dało mu 38. lokatę

Amelia Larm z wynikiem 83 kg (35+48 rekord życiowy) zajęła 29. miejsce

Trener Władysław Niedźwiecki pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników, podkreślając godną reprezentację regionu ostrołęckiego.

