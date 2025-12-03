Ostrołęccy sztangiści z garścią rekordów życiowych na memoriаlе w Ciechanowie [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 03 grudnia 2025 0 Komentarzy

Zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka pokazali się z bardzo dobrej strony podczas drużynowego międzynarodowego memoriału Andrzeja Matusiaka i Jerzego Ostrowskiego w podnoszeniu ciężarów. Impreza, która odbyła się 29 listopada 2025 roku na hali im. I. Palińskiego w Ciechanowie, przyniosła ostrołęckiej ekipie masę rekordów życiowych.

Memoriał został rozegrany w nietypowej formule – bez podziału na kategorie wagowe i wiekowe, co znacząco utrudniło zadanie młodym adeptom sztuki dwubojowej. Mimo tego zawodnicy z Ostrołęki stanęli na wysokości zadania. Najlepiej w gronie pań spisała się Dorota Gnoza, która zajęła piąte miejsce z wynikiem 205 kg w dwuboju. To jej rekord życiowy, na który złożyły się: 91 kg w rwaniu (również rekord życiowy) oraz 114 kg w podrzucie.

Szczególnie udane starty zaliczyli najmłodsi reprezentanci ostrołęckiego klubu. Pola Michalak ustanowiła rekord życiowy w każdej konkurencji, zdobywając 71 kg w dwuboju (31 kg w rwaniu i 40 kg w podrzucie), co dało jej 30. miejsce. Wojciech Bakuła uzyskał identyczny rezultat jak Gnoza – 205 kg, z czego 114 kg w podrzucie to jego rekord życiowy. Ten wynik zapewnił mu 21. lokatę. Szymon Padzik zajął wysokie, 20. miejsce z wynikiem 194 kg w dwuboju, poprawiając swoje rekordy życiowe zarówno w rwaniu (84 kg), jak i podrzucie (110 kg).

Szczególne brawa należą się najmłodszemu i najlżejszemu uczestnikowi zawodów – Janowi Tarcickiemu, który w swoim debiucie zaliczył aż pięć z sześciu podejść, zdobywając łącznie 70 kg (32 kg + 38 kg). 48. miejsce to bardzo przyzwoity wynik jak na debiutanta.

Pozostali reprezentanci UKS Atleta Ostrołęka również zaprezentowali się godnie:

  • Julia Stachurska utrzymała swoją formę, zdobywając 159 kg (72+87) i 19. miejsce
  • Szymon Bieńkowski osiągnął 150 kg (65 kg rekord życiowy w rwaniu + 85 kg), zajmując 41. pozycję
  • Jan Mielnicki z wynikiem 165 kg (75+90) uplasował się na 29. miejscu
  • Sebastian Korzeniecki poprawił wszystkie swoje rekordy życiowe, osiągając 132 kg (60+72) i 42. miejsce
  • Maciej Korczakowski również ustanowił nowe rekordy życiowe: 123 kg w dwuboju (58+65), co dało mu 38. lokatę
  • Amelia Larm z wynikiem 83 kg (35+48 rekord życiowy) zajęła 29. miejsce

Trener Władysław Niedźwiecki pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników, podkreślając godną reprezentację regionu ostrołęckiego.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
B Klasa Ostrołęcka Bartnik Myszyniec Damian Gałązka. Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło Liga okręgowa Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Puchar Polski Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka Trójka Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka UKS Piątka Ostrołęka ULKS Ołdaki V liga mecz piłkarski medale piłka nożna rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka transfer Świt Baranowo
FaceBook