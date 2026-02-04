Ostrołęka, Olszewo-Borki, a teraz... Xavier Dąbkowski w kadrze Polski!

Piłka nożna 0 Komentarzy

Udostępnij

Trener reprezentacji Polski do lat 16 (rocznik 2010) Rafał Lasocki ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie selekcyjne, które w dniach 17-19 lutego odbędzie się w Pruszkowie. Wśród powołanych znalazł się Xavier Dąbkowski z Legii Warszawa - były zawodnik Korony Ostrołęka i Walecznych Olszewo-Borki!

fot. arch. pryw.

To ogromny sukces młodego piłkarza związanego z regionem ostrołęckim. Xavier Dąbkowski, zanim trafił do akademii Legii Warszawa, stawiał pierwsze kroki w piłce nożnej właśnie w Koronie Ostrołęka i Walecznych Olszewo-Borki.

Droga Xaviera Dąbkowskiego do kadry narodowej rozpoczęła się na boiskach w Ostrołęce i Olszewie-Borkach. To tam młody talent rozwijał swoje umiejętności, trenował pod okiem lokalnych trenerów i marzył o wielkiej karierze. Teraz, jako zawodnik akademii Legii Warszawa, został doceniony przez selekcjonera reprezentacji Polski U-16 i otrzymał powołanie na zgrupowanie selekcyjne.

Zgrupowanie odbędzie się w dniach 17-19 lutego w Pruszkowie.

Xavier Dąbkowski znalazł się w gronie 24 zawodników powołanych na zgrupowanie. Większość z nich to wychowankowie najlepszych polskich akademii piłkarskich - Legii Warszawa, Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Jagiellonii Białystok czy Śląska Wrocław.

W kadrze znaleźli się również zawodnicy zagranicznych klubów: Dawid Sankiewicz z Eintracht Frankfurt (Niemcy), Alexander Schroeder z 1.FC Köln (Niemcy), Nico Singh z Royal Standard de Liège (Belgia) oraz Oliver Widecki-Estima z Birmingham City FC (Anglia).

Duma regionu

Powołanie Xaviera Dąbkowskiego to powód do dumy dla Korony Ostrołęka, Walecznych Olszewo-Borki oraz całego regionu. To dowód na to, że młode talenty z naszego terenu mogą konkurować z najlepszymi w kraju i za granicą.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

|