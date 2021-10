Podział punktów przy Witosa. Narew Ostrołęka na remis z Huraganem

Narew Ostrołęka zremisowała z Huraganem Wołomin w kolejnym ligowym starciu w IV lidze mazowieckiej.

W 20. minucie Huragan Wołomin objął prowadzenie - z kilkunastu metrów, lewą nogą mocno po ziemi uderzył Marcin Smoliński (m.in. były piłkarz Legii Warszawa). Na odpowiedź Narwi nie trzeba było długo czekać. W 21. minucie Ziemak dośrodkował w pole karne, tam doskonale zastawił się Maciej Staszczuk, wykładając piłkę do Przemysława Olesińskiego, a ten kąśliwym strzałem doprowadził do wyrównania.

Wynik 1:1 utrzymał się nie tylko do przerwy, ale i do końca spotkania. Choć obie drużyny były blisko tego, by rezultat uległ zmianie. Przykładowo, w 68. minucie duże szczęście mieli Narwianie, gdyż Marcinkiewicz znalazł się w doskonałej sytuacji, ale przestrzelił z około 16 metrów, naciskany przez młodego obrońcę Narwi Niedźwieckiego. Trzy minuty później blisko drugiej bramki w tym meczu był Olesiński. Po dobrym dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła wprost na głowę snajpera Narwi, a ten uderzył nad bramką. Skończyło się podziałem punktów.

Narew Ostrołęka: Radczenko – Ziemak, Niedźwiecki, Ochrimenko (46. Maciuszko), Kubeł (81. Szklanko) – Jastrzębski, Strzeżysz, Małkiewicz (85. B. Bieńkowski), Gałązka – Olesiński, Staszczuk (46. Dąbrowski).

fot. Regionalne Centrum Streamingowe

